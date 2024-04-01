Перемены в Ласнамяэ: парк Тондилоо и Московский бульвар переименуют

По словам Кайрет Реммак-Грассманн, в повестке дня комиссии было предложение дать задание городской управе переименовать Московский бульвар. „Мы знаем, что районная управа Ласнамяэ предложила комплексное решение этого вопроса. К сожалению, это предложение застопорилось из-за бывших коалиционных партнеров. Поэтому я предложила дополнить проект решения, который комиссия и поддержала“.

„Переименования парка Тондилоо в парк Кивила давно просило большинство жителей района Ласнамяэ. Сегодняшнее название создает практические неудобства, и районная управа получила в связи с названием массу жалоб. Некоторое время назад рядом появился новый великолепный парк Тондираба, который из-за частичного фонетического сходства с названием Тондилоо также добавляет путаницы“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

27 сентября 2022 года районная управа Ласнамяэ обратилась в комиссию по топонимам Таллинна с просьбой переименовать парк Тондилоо в парк Кивила, однако это предложение не нашло поддержки. Комиссия по топонимам также рассматривала ранее вопрос о Московском бульваре, но тогда бульвар не был переименован.

К сожалению, за два года практические проблемы не исчезли, а скорее усугубились. Продолжают поступать жалобы в районную управу, что жители путают парки Тондираба и Тондилоо. Большинство жителей Ласнамяэ знают парк Тондилоо именно под названием парка Кивила. Учитывая, что созданный несколько лет назад парк Тондираба популярен среди многих жителей Таллинна, этот вопрос также актуален при маркетинге района как туристического направления.