Эстонский Экспресс
02.04.2024, 11:23

Умерла старейшая жительница Эстонии

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В феврале ей исполнилось 110 лет

Аапо Пукк пишет портрет самой старой эстонки — Оттилие-Армильде Тиннури, которой 3 февраля исполнилось 110 лет.

Что происходило в 1914 году? Был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд, началась Первая мировая война. Йоханнес Пяэсуке снял первый эстонский художественный фильм „Охота на медведя в Пярнумаа“. А 3 февраля 1914 года в Вирумаа родилась голубоглазая девочка, которую назвали Оттилие-Армильде.

Я дарю Оттилие цветы, и именинница очень нежно прикасается к ним своими тонкими хрупкими пальцами.

„Уже 3 февраля?“

Она вопросительно поднимает глаза и снова опускается на подушки.

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RusDelfi
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