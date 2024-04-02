Умерла старейшая жительница Эстонии

Что происходило в 1914 году? Был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд, началась Первая мировая война. Йоханнес Пяэсуке снял первый эстонский художественный фильм „Охота на медведя в Пярнумаа“. А 3 февраля 1914 года в Вирумаа родилась голубоглазая девочка, которую назвали Оттилие-Армильде.