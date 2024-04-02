Новые власти Таллинна пришли к консенсусу: для жителей столицы проезд в общественном транспорте останется бесплатным

Одной из главных тем обсуждения стал общественный транспорт – точнее, следует ли вернуть плату за проезд в общественном транспорте для жителей столицы, как этого хотели Партия реформ и Eesti 200. Партиям удалось прийти к консенсусу по этому вопросу.