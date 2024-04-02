Новости Эстонии
02.04.2024, 17:42

Новые власти Таллинна пришли к консенсусу: для жителей столицы проезд в общественном транспорте останется бесплатным

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Tallinlased saavad ka edaspidi tasuta ühistranspordiga sõita.
Tallinlased saavad ka edaspidi tasuta ühistranspordiga sõita.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Политические партии, ведущие переговоры об установлении новой власти в Таллинне, решили, что общественный транспорт останется бесплатным.

Сегодня Партия реформ, соцдемы, Isamaa и Eesti 200 продолжили коалиционные переговоры в Таллинне.

Одной из главных тем обсуждения стал общественный транспорт – точнее, следует ли вернуть плату за проезд в общественном транспорте для жителей столицы, как этого хотели Партия реформ и Eesti 200. Партиям удалось прийти к консенсусу по этому вопросу.

„Общественный транспорт останется бесплатным, мы достигли консенсуса по этому поводу“, - подтвердил сегодня вечером член делегации социал-демократов Танель Кийк.

В последние дни и соцдемы, и партия Isamaa высказались в пользу сохранения бесплатного общественного транспорта в столице.

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RusDelfi
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