Новые власти Таллинна пришли к консенсусу: для жителей столицы проезд в общественном транспорте останется бесплатным(19)
Политические партии, ведущие переговоры об установлении новой власти в Таллинне, решили, что общественный транспорт останется бесплатным.
Сегодня Партия реформ, соцдемы, Isamaa и Eesti 200 продолжили коалиционные переговоры в Таллинне.
Одной из главных тем обсуждения стал общественный транспорт – точнее, следует ли вернуть плату за проезд в общественном транспорте для жителей столицы, как этого хотели Партия реформ и Eesti 200. Партиям удалось прийти к консенсусу по этому вопросу.
„Общественный транспорт останется бесплатным, мы достигли консенсуса по этому поводу“, - подтвердил сегодня вечером член делегации социал-демократов Танель Кийк.
В последние дни и соцдемы, и партия Isamaa высказались в пользу сохранения бесплатного общественного транспорта в столице.