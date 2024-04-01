„Русских не обслуживаю“. Таксист отказался перевозить женщину, Bolt осудил водителя

В Facebook-группе „Ищу совета“ пользователь опубликовала скриншот переписки с водителем Bolt. По ее словам, таксист отказался выполнять заказ, так как она написала сообщение по-русски: „Первый подъезд“. Далее водитель, по имени Илья, ответил на эстонском: „Извините. Я не обслуживаю русских“.

RusDelfi обратился к предлагающий услуги такси фирме Bolt. Они осудили произошедшее и связались с водителем. „В целом, таксисты Bolt всегда имеют право отказать клиентам в обслуживании по соображениям безопасности, здоровья или по другим причинам. В конкретном случае, когда причиной отмены заказа является национальность клиента, - это для нас неприемлемо“, - ответил глава отдела перевозок Оскар Рыым.

По словам представителя Bolt, они не терпят дискриминацию в любой форме. „Мы связались с водителем и объяснили принципы равного и справедливого общения с клиентами. Мы также объяснили водителю, что если дискриминационное поведение продолжится, Bolt будет вынужден ограничить доступ к аккаунту водителя“, - добавил Рыым.

RusDelfi не удалось связаться с водителем.

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