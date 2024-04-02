Новости Эстонии
02.04.2024, 20:41

Новая коалиция планирует переименовать Центр русской культуры в Таллинне

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Vene Kultuurikeskus
Vene Kultuurikeskus
ФОТО: EPL arhiiv | Delfi Meedia

Центр русской культуры, в отличие от общественного транспорта столицы, ждут изменения, пишет rusERR.

На коалиционных переговорах стороны договорились сменить название Центр русской культуры на Центр национальных меньшинств. Та же судьба ждет и Русский музей, сообщила „Актуальная камера“ со ссылкой на участника переговоров от партии Eesti 200 Марека Рейнааса.

Кроме того, будущая столичная власть обсудила вопрос вывода из-под начала города некоторых учреждений, например, Городского театра или Таллиннского зоопарка. По словам Рейнааса, они могут стать целевыми учреждениями, которыми управляет государство.

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RusDelfi
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