02.04.2024, 20:41
Новая коалиция планирует переименовать Центр русской культуры в Таллинне(139)
ФОТО: | Delfi Meedia
Центр русской культуры, в отличие от общественного транспорта столицы, ждут изменения, пишет rusERR.
На коалиционных переговорах стороны договорились сменить название Центр русской культуры на Центр национальных меньшинств. Та же судьба ждет и Русский музей, сообщила „Актуальная камера“ со ссылкой на участника переговоров от партии Eesti 200 Марека Рейнааса.
Кроме того, будущая столичная власть обсудила вопрос вывода из-под начала города некоторых учреждений, например, Городского театра или Таллиннского зоопарка. По словам Рейнааса, они могут стать целевыми учреждениями, которыми управляет государство.