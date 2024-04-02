Новая коалиция планирует переименовать Центр русской культуры в Таллинне

На коалиционных переговорах стороны договорились сменить название Центр русской культуры на Центр национальных меньшинств. Та же судьба ждет и Русский музей, сообщила „Актуальная камера“ со ссылкой на участника переговоров от партии Eesti 200 Марека Рейнааса.