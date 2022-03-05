ФОТО | "Слава героям": в центре Тарту местные жители два часа пели песни в поддержку Украины

Ühislaulmine Ukraina toetuseks Tartus Foto: Anni Õnneleid

В субботу на Ратушной площади Тарту состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины. Несколько сот участников в течение почти двух часов пели песни, выражая свой протест против военных действий. Концерт начался с гимна Украины, с отдельной речью выступили также представители украинской диаспоры.