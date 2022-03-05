05.03.2022, 17:40
ФОТО | "Слава героям": в центре Тарту местные жители два часа пели песни в поддержку Украины(1)
Foto: Anni Õnneleid
В субботу на Ратушной площади Тарту состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины. Несколько сот участников в течение почти двух часов пели песни, выражая свой протест против военных действий. Концерт начался с гимна Украины, с отдельной речью выступили также представители украинской диаспоры.
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