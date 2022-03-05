Ратас: Нужно, чтобы эстонцы и русскоязычные думали о развитии государства сообща

Ратас осудил начатую Россией войну на Украине, а также выразил благодарность жителям Эстонии, предприятиям и организациям, которые оказали поддержку Украине. ”Эстония помогает тем, кого считает друзьями, так же как в сложные времена мы сами ожидаем поддержки. В Эстонию уже прибыло 1900 военных беженцев из Украины. Среди них — дети, беременные женщины пожилые. Пожалуйста, давайте окажем поддержку этим людям”, — призвал Ратас.

По словам Ратаса, из-за российской агрессии международное сообщество и Эстония были вынуждены приостановить всякое сотрудничество с Россией, в том числе в сферах культуры, спорта и науки. В то же время Ратас подчеркнул, это не должно отражаться на отношении к говорящими на русском языке людьми или гражданами других государств. ”Война на Украине — это не война русского народа, это война режима Путина. Русскоязычные жители не должны оказаться в информационной блокаде, они не должны ощущать себя оторванными от общества”, — подчеркнул Ратас.

Он добавил, что Центристская партия в течение десятилетий стремилась к тому, чтобы эстонцы и русскоязычные сообща работали над развитием нашего государства. ”Сегодня это важно как никогда, мы должны сохранить здоровую атмосферу в нашем обществе. Это необходимо, чтобы из этой войны мы вышли победителями”, — сказал он.

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