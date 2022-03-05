Лукашенко: нам нужны свои порты на Балтике. А Европа со своими санкциями еще извиняться будет и просить о сотрудничестве

По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин обещал ему поддерживать любой белорусский проект, в том числе и открытие портов на Балтике.

"Мы с Президентом России обсуждали в последний раз этот вопрос. Ещё до этого конфликта. Речь идёт о строительстве портового хозяйства. Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места. Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идёт строительство. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах", — сказал Лукашенко.

"Это было еще до конфликта. А сейчас и Бог велел. Вы же видите, эти безумные в Европе санкции против России, и нас туда за компанию, чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь?! Кошки отдыхают. Год потерпим. А дальше, вот увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали", — добавил он.

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