"Все по плану". Путин рассказал, кого отправили в Украину, опасно ли в России и почему санкции сродни войне

Вот как на все это предлагает смотреть Путин:

В спецоперации участвуют только профессиональные военные.

На встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, которая транслировалась на канале "Россия 24" Путин заявил, что в спецоперации не участвуют солдаты-срочники и резервисты, которых призывают на сборы, — только профессиональные военные. "Призывников нет ни одного, и мы не планируем это [отправлять на Украину] делать", — пообещал российский президент.

На той же встрече Путин отчитался, что работа по уничтожению украинской военной инфраструктуры почти завершена. Он заверил, что спецоперация идет согласно графику Генштаба, сообщило ТАСС.

Внешней агрессии в отношении России нет.

Президент заявил об отсутствии в РФ внешней агрессии, чтобы объявлять военное положение. Последнее вводится в стране лишь по указу главы государства в случае внешней агрессии. В настоящее время в России такой нет. Такой комментарий дал президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что особое положение вводят в ситуации крупномасштабных внутренних угроз, а режим чрезвычайной ситуации (ЧС) могут задействовать регионально или на территории всего государства в случае природных катастроф.

Ранее пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах военного положения в ряде российских регионов, а также о запрете выезда мужчин в другие страны. Кроме того, он призвал не верить слухам и не становиться жертвами обмана.

Санкции против России — это сродни объявлению войны.

"Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло", — сказал глава государства, цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что введение другими странами подобных мер является одним из способов борьбы с Россией.