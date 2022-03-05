05.03.2022, 14:36
КАРТА | Война в Украине по состоянию на 5 марта: четыре города могут быть окружены российскими войсками
ФОТО: Delfi
Украина удерживает ключевые города — Харьков, Чернигов и Мариуполь, поступают сообщения об уличных боях в Сумах. По данным разведки, вполне вероятно, что все четыре города окружены российскими войсками.
Минобороны России объявило сегодня утром о создании ”гуманитарных коридоров” в Мариуполе и Волновахе, чтобы гражданские лица могли покинуть города.
Насколько продвинулись российские войска, смотрите на карте:
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