За рубежом
05.03.2022, 14:36

КАРТА | Война в Украине по состоянию на 5 марта: четыре города могут быть окружены российскими войсками

 
Март Нигола mart.nigola@ekspressmeedia.ee
ФОТО: Delfi
Украина удерживает ключевые города — Харьков, Чернигов и Мариуполь, поступают сообщения об уличных боях в Сумах. По данным разведки, вполне вероятно, что все четыре города окружены российскими войсками.

Минобороны России объявило сегодня утром о создании ”гуманитарных коридоров” в Мариуполе и Волновахе, чтобы гражданские лица могли покинуть города.

Насколько продвинулись российские войска, смотрите на карте:

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