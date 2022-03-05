Экономика
05.03.2022, 13:52

В Мариуполе остановлена эвакуация мирного населения. Местные власти сообщают, что Россия нарушает режим тишины

 
ФОТО: Scanpix, Reuters

По данным Мариупольского горсовета, они были вынуждены остановить эвакуацию из-за того, что Россия нарушила режим прекращения огня, который должен был продлиться до 15:00 (по эстонскому времени).

Сегодня утром Россия пообещала создать гуманитарный коридор в Мариуполе и Волновахе для эвакуации мирных жителей. Перемирие должно было длиться с 9:00 до 15:00 (по эстонскому времени). Однако в настоящее время из нескольких источников поступают сообщения о том, что на путях, предназначенных для выхода мирного населения, продолжаются боевые действия, а Мариуполь все еще подвергается бомбардировкам.

Мариупольский горсовет сообщил, что останавливает эвакуацию и просит всех местных жителей разойтись от мест сбора и следовать в места укрытий.

RusDelfi
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