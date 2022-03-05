05.03.2022, 13:52
В Мариуполе остановлена эвакуация мирного населения. Местные власти сообщают, что Россия нарушает режим тишины
ФОТО: Scanpix, Reuters
По данным Мариупольского горсовета, они были вынуждены остановить эвакуацию из-за того, что Россия нарушила режим прекращения огня, который должен был продлиться до 15:00 (по эстонскому времени).
Сегодня утром Россия пообещала создать гуманитарный коридор в Мариуполе и Волновахе для эвакуации мирных жителей. Перемирие должно было длиться с 9:00 до 15:00 (по эстонскому времени). Однако в настоящее время из нескольких источников поступают сообщения о том, что на путях, предназначенных для выхода мирного населения, продолжаются боевые действия, а Мариуполь все еще подвергается бомбардировкам.
Мариупольский горсовет сообщил, что останавливает эвакуацию и просит всех местных жителей разойтись от мест сбора и следовать в места укрытий.