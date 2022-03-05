ЕС ищет замену российскому газу, важную роль в этом играет Кадри Симсон

Европейский союз готов к ряду различных сценариев, к которым может привести такой шаг. Об этом Симсон рассказала Bloomberg News.

Первый сценарий заключается в том, что Кремль отдает приказ о прекращении всех поставок газа.

”Этот вариант, безусловно, означает, что мы должны принять все необходимые меры”, — сказала она. ”Это окажет сильное влияние как на потребителей, так и на экономику. Но ничего не поделаешь, если в соседней стране идет война, ты должен быть готов к чрезвычайным ситуациям”.

Зависимость Евросоюза от российского газа составляет около 40%, и Евросоюз предпринимает шаги по ее снижению. Европейская комиссия примет новую стратегию 8 марта, которая включает в себя энергетическую безопасность, смягчение последствий роста цен на газ и ускорение развития мощностей возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Евросоюз планирует увеличить импорт из США, Катара, Норвегии, Египта, Алжира и Азербайджана.

При этом Россия не говорила, что хочет прекратить поставки газа, и фактически объемы начали расти после 24 февраля. Но вчера Россия закрыла кран на газопроводе Ямал-Европа. Это начало чего-то большего?

Кадри Симсон заявила Bloomberg, что санкции, введенные против России, были ”очень мощными” и оказали сильное влияние на экономику страны. В энергетике, например, государству проблематично разрабатывать нефтяные вышки, что снижает их конкурентоспособность. В конце концов это сильно ударит по финансам Кремля.

Евросоюз также готов к тому, что будет остановлена подача нефти. Уровень чрезвычайных резервов государств-членов превышает минимум, требуемый законодательством Союза и Международным энергетическим агентством. Это должно защитить нас.

Комиссия уже обращала внимание национальных правительств на важность начала сбора запасов газа после окончания отопительного сезона.