Мнение
05.03.2022, 13:40

Good bye, Ленин. То есть Путин

 
Андрей Шумаков
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков нашел для себя объяснение, почему Владимир Путин напал на Украину.

Есть такой невероятно добрый немецкий фильм ”Гудбай, Ленин”. Восточный Берлин, самый конец 80-х, Германия вот-вот станет единой. Молодой парень (его играет Даниэль Брюль, Daniel Brühl) выходит на демонстрацию и попадает в руки полиции безопасности. Его мама — бывшая партийная функционерка — видит это, падает в обморок и оказывается в коме. Пока она лежит на больничной кровати, мир меняется, Восточная Германия прощается с наследством Владимира Ленина, сближается с Западной, страна становится единой. Её сын, думая, что ослабевшая мама не сможет принять капиталистические новшества, создает для неё новую персональную реальность.
Такая же персональная реальность существует для Владимира Путина. И она отличается от той реальности, в которой живут остальные 7 миллиардов жителей планеты Земля.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии