Good bye, Ленин. То есть Путин

Есть такой невероятно добрый немецкий фильм ”Гудбай, Ленин”. Восточный Берлин, самый конец 80-х, Германия вот-вот станет единой. Молодой парень (его играет Даниэль Брюль, Daniel Brühl) выходит на демонстрацию и попадает в руки полиции безопасности. Его мама — бывшая партийная функционерка — видит это, падает в обморок и оказывается в коме. Пока она лежит на больничной кровати, мир меняется, Восточная Германия прощается с наследством Владимира Ленина, сближается с Западной, страна становится единой. Её сын, думая, что ослабевшая мама не сможет принять капиталистические новшества, создает для неё новую персональную реальность.

Такая же персональная реальность существует для Владимира Путина. И она отличается от той реальности, в которой живут остальные 7 миллиардов жителей планеты Земля.