ФОТО И ВИДЕО | "Не думал, что в мирное время придется просыпаться под вой сирен". Как война застала корреспондентов RusDelfi в Украине

Вход в метро — через подземный переход, где играют уличные музыканты. Кто-то исполняет песню Кузьмы Скрябина ”Мам” . ”І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив” (c украинского — ”И были времена, когда я неделями ей не звонил”, — прим.), — разносятся строчки по переходу. У меня комок к горлу подступает — своей маме я не сообщил, где нахожусь, чтобы не переживала. Она узнала потом сама, услышала мой комментарий для ”Радио 4”. Прислала смс. Перезвонил, поговорили. Но паршивое чувство по отношению к самому себе в этой ситуации до сих пор не отпускает.

Посетив несколько магазинов, возвращаемся с фотографом Рауно в гостиницу на метро. В тот момент мелькает мысль, что это хорошее место на случай бомбежки. К сожалению, так оно и оказалось — кадры из киевского и харьковского метро уже обошли весь мир.

”Воевать будем, потому что они нас уже задолбали. И в любом случае — это мирным путем не решится”, — уверен Юрий. Руслан вторит Вадиму — заверяет, что многие украинцы приобрели оружие, готовятся к самообороне.

В этот раз Вадим говорил, что киевляне активно вооружаются — чуть ли не в каждой семье уже есть оружие. В баре сидели журналисты из местных изданий, которые рассказывали о внутриполитической кухне Украины. Разговор оказывается очень полезным, получаю много информации.

Владелец бара Вадим хорошо знает политический расклад в Украине. Когда мы виделись в прошлый раз, он открыто рассказывал о происходящем в стране, делился контактами, с кем можно сделать интервью. Говорит, к нему в бар заходят самые разные люди: были и представители офиса президента Зеленского, журналисты, политики, военные.

В этот день Украина отмечает восьмую годовщину Дня Героев Небесной Сотни. Люди разных возрастов несут цветы, многие не могут сдержать слез. У людей никакой агрессии по отношению к россиянам, но о президенте России Владимире Путине некоторые высказываются резко. (Подробнее — в репортаже ЗДЕСЬ .) Вечером отправляюсь в бар Maroder, в котором впервые неожиданно оказался осенью прошлого года, во время отпуска.

22 февраля

День встречи президента Эстонии Алара Кариса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба выступают на пресс-конференции с заявлениями, Карис обещает Украине поддержку. Затем короткая церемония у памятника Небесной Сотне, куда приезжает Карис. Еще через пару часов беру интервью у него (полностью интервью читайте ЗДЕСЬ ), а после — говорю с людьми на улице (смотрите опрос ЗДЕСЬ ).

23 февраля

Утро. Решаем ехать во Львов, а через день — в Одессу. В планах — сравнить настроения жителей этих городов. Едем на Центральный вокзал в Киеве, просим билеты на поезд в вагон, где есть розетки. Нам предлагают трехместное купе. Заверяют, что будет удобно. Но каково же было наше удивление, когда мы зашли в само купе! Три раскладывающиеся полки друг над другом! В купе не развернуться! Но делать нечего, едем в таких условиях. Вечером прибываем во Львов.

В Старом городе на улицах гуляет много местных жителей, играют музыканты, в кафе и ресторанах много людей. Обычная жизнь, какой она и должна быть в мирных городах. На входе в кафе и рестораны проверяют QR-коды о вакцинации.

24 февраля

День вторжения. Как началось это утро, вы уже знаете. После телефонного разговора выбегаю из отеля на улицу. Вот чего никогда не думал — что в мирное время придется просыпаться под вой сирены.



Сильно бьется сердце, непонятно что делать дальше. На улицах паники нет, по всей видимости, люди идут на работу. Никто не бежит. Сирена стихает, возвращаюсь в номер.

С фотографом Рауно отправляемся на улицу, чтобы сделать опрос. По-прежнему паники нет, люди идут по делам. На площади Рынок музыкант играет на флейте знакомую мелодию: ”Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись!”