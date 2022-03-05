ФОТО И ВИДЕО | "Не думал, что в мирное время придется просыпаться под вой сирен". Как война застала корреспондентов RusDelfi в Украине
19-20 февраля
Поздним авиарейсом отправляемся из Таллинна в Киев. Самолет практически пустой. В Киев прибываем уже ночью, 20 февраля. Утром отправляемся на Площадь Независимости (Майдан Незалежности, — прим.).
В этот день Украина отмечает восьмую годовщину Дня Героев Небесной Сотни. Люди разных возрастов несут цветы, многие не могут сдержать слез. У людей никакой агрессии по отношению к россиянам, но о президенте России Владимире Путине некоторые высказываются резко. (Подробнее — в репортаже ЗДЕСЬ.) Вечером отправляюсь в бар Maroder, в котором впервые неожиданно оказался осенью прошлого года, во время отпуска.
Владелец бара Вадим хорошо знает политический расклад в Украине. Когда мы виделись в прошлый раз, он открыто рассказывал о происходящем в стране, делился контактами, с кем можно сделать интервью. Говорит, к нему в бар заходят самые разные люди: были и представители офиса президента Зеленского, журналисты, политики, военные.
В этот раз Вадим говорил, что киевляне активно вооружаются — чуть ли не в каждой семье уже есть оружие. В баре сидели журналисты из местных изданий, которые рассказывали о внутриполитической кухне Украины. Разговор оказывается очень полезным, получаю много информации.
21 февраля
”Воевать будем, потому что они нас уже задолбали. И в любом случае — это мирным путем не решится”, — уверен Юрий. Руслан вторит Вадиму — заверяет, что многие украинцы приобрели оружие, готовятся к самообороне.
Посетив несколько магазинов, возвращаемся с фотографом Рауно в гостиницу на метро. В тот момент мелькает мысль, что это хорошее место на случай бомбежки. К сожалению, так оно и оказалось — кадры из киевского и харьковского метро уже обошли весь мир.
Вход в метро — через подземный переход, где играют уличные музыканты. Кто-то исполняет песню Кузьмы Скрябина ”Мам”. ”І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив” (c украинского — ”И были времена, когда я неделями ей не звонил”, — прим.), — разносятся строчки по переходу. У меня комок к горлу подступает — своей маме я не сообщил, где нахожусь, чтобы не переживала. Она узнала потом сама, услышала мой комментарий для ”Радио 4”. Прислала смс. Перезвонил, поговорили. Но паршивое чувство по отношению к самому себе в этой ситуации до сих пор не отпускает.
22 февраля
23 февраля
В Старом городе на улицах гуляет много местных жителей, играют музыканты, в кафе и ресторанах много людей. Обычная жизнь, какой она и должна быть в мирных городах. На входе в кафе и рестораны проверяют QR-коды о вакцинации.
24 февраля
День вторжения. Как началось это утро, вы уже знаете. После телефонного разговора выбегаю из отеля на улицу. Вот чего никогда не думал — что в мирное время придется просыпаться под вой сирены.
Сильно бьется сердце, непонятно что делать дальше. На улицах паники нет, по всей видимости, люди идут на работу. Никто не бежит. Сирена стихает, возвращаюсь в номер.
С фотографом Рауно отправляемся на улицу, чтобы сделать опрос. По-прежнему паники нет, люди идут по делам. На площади Рынок музыкант играет на флейте знакомую мелодию: ”Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись!”
Проходим еще несколько десятков метров. Замечаем очереди. Приблизившись, понимаем, что это очереди к банкоматам. На просьбу дать комментарий одна из женщин отреагировала агрессивно, потому что мы обратились к ней на русском языке. Однако когда услышала, что мы из Эстонии, согласилась поговорить: ”Украина будет сражаться. Ну что говорить? Будем отстреливаться”.
Отправляемся на железнодорожный вокзал, чтобы купить билеты до Европы. На вокзале сотни военнослужащих. Через пару часов президент Украины Владимир Зеленский объявит о всеобщей мобилизации. По всей видимости, об этом военным сообщили заранее, их направляют в боевые точки. Помимо солдат, на вокзале много выходцев из Азии и Африки. Слышим, как местные люди интересуются у иностранцев, откуда они. Отвечают, что кто-то здесь учится, кто-то работает. Билетов в кассе нет, нам советуют прийти завтра утром. Отправляемся в отель.
26 февраля
Принимаем решение остаться во Львове еще на одну ночь, а утром искать возможность доехать до границы.
Утром поступает информация, что вынужденные переселенцы с Востока Украины массово направляются во Львовскую область. И даже с учетом того, что беженцев размещают в школах и других местах, квартиру или номер в отеле не найти. На Booking и Airbnb все предложения об аренде пропали.
Принимаем волевое решение возвращаться в Киев. Хотя обстановка в Киеве опаснее, но условия проживания там лучше, к тому же нашли отель с бомбоубежищем. Покупаем билеты на поезд. Через час начальство дает команду не ехать в столицу, поскольку это опасно.
Секретари Delfi предлагают помощь в поисках жилья, поскольку предложения об аренде периодически появляются, но тут же исчезают. Видимо, люди постоянно мониторят сайт и моментально бронируют то, что видят.
На Booking появляется несколько предложений, правда по высоким ценам. Секретари по фотографиям выбирают вариант с двумя кроватями. Стоимость брони за одну ночь — 163 евро, оплата — наличными.
Направляемся к банкоматам. После часа, проведенного в очереди в представительство польского ”Кредобанка”, нам с фотографом удается снять только по 600 гривен (18 евро). За один раз банкомат выдает только 200 гривен (6 евро). Приходится повторять операцию несколько раз. Но больше 600 гривен банкомат не выдает. С трудом находим открытое кафе, все остальные закрыты. Во всех кафе и ресторанах — оплата только наличными. Пообедав, направляемся к ”Приватбанку”. Снова стоим в очереди, на этот раз около 1,5 часов. В этом банке удается снять по 3000 гривен (90 евро).
Звоним владельцам квартиры, чтобы уточнить время заезда. Однако они сообщают, что квартира уже занята, но есть другая. На уточняющий вопрос, есть ли в той квартире две кровати, отвечают утвердительно.
Прибыв в квартиру, выясняем, что дивана нет. По словам хозяйки, он стоял на кухне, но его буквально только что отнесли в другую квартиру, где расположилась семья с детьми. Но судя по размерам кухни и расположению мебели, диван там вряд ли был. Хозяйка просит нас отказаться от бронирования квартиры на Booking. ”Они в такое тяжелое для нас время еще умудряются брать с нас комиссию. Это несправедливо”, — говорит она. И добавляет: ”Вы все равно не найдете уже в это время квартиру”. Деваться некуда, мы заложники ситуации. Уже поздно вечером благодаря коллеге из Postimees Янусу Пийрисалу находим человека, который соглашается отвезти нас до польской границы на машине.
27 февраля
Простояв в очереди 8 часов, понимаем, что необходимо возвращаться обратно во Львов, откуда на следующий день по заказу МИДа Латвии должен отправиться автобус до Риги. К нашему счастью, на автозаправке встречаем водителя микроавтобуса, который соглашается отвезти нас и других пассажиров до Львова за 200 гривен. Обратная дорога заняла примерно два часа. В дороге получаем сообщение от посольства Эстонии в Украине, что нас готово принять посольство Латвии в Украине, которое полностью арендовало отель во Львове.
Водитель довозит нас до железнодорожного вокзала. Уже первый час ночи, действует комендантский час. Договариваемся снова с тем же водителем, чтобы довез нас до отеля. Соглашается за 400 гривен (12 евро). Условия в отеле не слишком комфортабельные, общие номера по 6 человек. Но опять же, деваться некуда, остаемся здесь.
28 февраля — 1 марта
Дорога до границы занимает 6 часов. Однако пересечь ее не получается — перед нами 20 автобусов. Ночь проводим в автобусе, поспать получается часа 2, просыпаюсь от звонка в 7:40 — коллеги с ETV+ выводят в прямой эфир. Говорить пришлось на улице, в автобусе многие спали, в том числе дети. Примерно через 20 минут возвращаюсь в автобус, практически все проснулись. Видно, что все ужасно уставшие, дети тоже — кричат, плачут.
Благо рядом с границей работают кафе и магазин, все пассажиры устремляются туда. День проводим на границе. Периодически к нашему автобусу подходили дети-беспризорники из Румынии, просили деньги на еду. Указываем им в сторону палатки Красного Креста, где дают бесплатно суп. Дети отвечают, что там бесплатно не дают. Однако мы своими глазами видели, что в палатке наливают щи всем, кто подходит.
Очереди на паспортный контроль пришлось ждать примерно до 19:00. Границу проходим за 1,5 часа. Ура, теперь дорога до дома. Но на территории Польши (в Европу мы въехали через другую страну) приходится сталкиваться с очередным испытанием. Попадаем в пробку из фур. Один из дальнобойщиков, который получил информацию от коллег по внутренней связи, сообщает, что впереди авария, да еще и ремонт дороги. Предлагаем водителям автобуса развернуться и поехать в объезд по другой дороге. Они отказываются. Спустя три часа ожидания водители принимают решение ехать в объезд.
В Ригу прибываем примерно в 21:00 и направляемся в отель. Покупаем билеты на утренний автобус до Таллинна. Это первая ночь за неделю, когда удается нормально поспать.
3 марта
В 10:00 отправляемся с рижского автовокзала. На границе возобновлен паспортный контроль, но его проходим быстро, пограничники проверили паспорта в автобусе, выходить не пришлось. В 14:25 прибываем в Таллинн.
Здесь спокойно.