Поможет ли России "лучший друг"? Как Китай реагирует на вторжение в Украину

В день, когда российские войска начали наносить удары по украинской территории, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин значительную часть своего ежедневного брифинга потратила на критику США, обвинив Вашингтон в "проведении блоковой политики для создания конфронтации и разделения на основе идеологии". Заодно она добавила, что Китай и Россия "действуют ответственно, поддерживая международную безопасность и стабильность".

Намного осмотрительнее вело себя китайское правительство — оно отказалось назвать происходящее "вторжением" и осуждать его. Но и одобрять действия Москвы Пекин не спешит.

Видео с переводом речи Путина стало вирусным, а в социальной сети Weibo — китайском аналоге "Твиттера" — у хэштега #putin10000wordsspeechfulltext (то есть "полный текст речи Путина") было больше миллиарда просмотров за первые 24 часа. В то время как весь западный мир осудил вторжение в Украину, пользователи китайского интернета приветствовали Путина и военные действия.

Несмотря на сдержанную реакцию официальных лиц, китайские социальные сети остались в восторге от последних публичных выступлений Владимира Путина. В его выступлении китайцы услышали главное: эта "специальная операция" — борьба с Западом.

"Китай не высказался против, что было бы расценено как явная поддержка позиции России. Но с другой стороны, Китай и не выступил за. Я думаю, что в ближайшей перспективе Китай будет стараться взвесить все риски и возможности, все "за" и "против" и по-максимуму стараться сохранять стратегическую неопределенность по этому вопросу", — считает китаист Леонид Ковачич.

На этой неделе Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию с осуждением военного вторжения России в Украину. В документе было прописано требование к Москве немедленно прекратить боевые действия. Китай воздержался.

Какие интересы преследует Китай сейчас и сможет ли Россия в условиях жестких западных санкций улучшить свое положение за счет сближения с Пекином? Би-би-си поговорила об этом с политологами и экономистами.

Прямого ответа на вопрос, считает ли Китай российскую "спецоперацию" вторжением, Хуа Чуньин так и не дала.

Китай, с одной стороны, стремится сохранить, а возможно даже расширить стратегическое партнерство с Россией, но при этом ему важно не слишком уж приближаться к Москве — это повысит риск ввода санкций против самого Пекина, говорит Би-би-си американский эксперт Брэдли Джардин.

Как Путин спутал карты



Китай оказался в сложной ситуации. С одной стороны, Пекин заинтересован в стабильной и предсказуемой ситуации в мире — он хорошо знает, как функционировать в таких условиях и наращивать свою силу. В этом смысле военные действия в Украине, с которой Китай также поддерживает торговые отношения, ему не выгодны.

С другой стороны, отмечает Брэдли Джардин, Китай с симпатией относится к российскому представлению о многополярном мире и к концепции ослабления Запада, а партнерство с Россией дает ему возможность что-то противопоставить США и Европе. Но и здесь все не так просто: российское вторжение в Украину привело к уникальному единению стран Запада, которые в срочном порядке скоординированно утверждают все новые и новые санкции против Москвы. Такое единство не на руку Китаю.

Некоторые западные эксперты к тому же опасаются, что у китайского руководства может возникнуть параллель между Украиной и Тайванем — теоретически возрастает угроза того, что Китай решится и сам применить силу. Основным сдерживающим фактором может стать позиция Германии по Украине: заинтересованность Берлина в "Северном потоке-2" не помешала Германии присоединиться к самым жестким санкциям против России, остановив сертификацию газопровода.

Пример Украины показал Китаю, что европейская зависимость от российских энергоресурсов не помешала Евросоюзу выступить единым фронтом и ввести жесткие санкции против России, когда Москва начала военные действия.