Россия и США решились на переговоры? Из России в Вашингтон вылетел самолет
Самолет специального лётного отряда ”Россия” прямо сейчас направляется в столицу США. Это 5 марта следует из данных сервиса Flightradar.
⚡️ Из России окольными путями, минуя закрытые зоны, вылетел в США самолет Ил 96-300 специального летного отряда ”Россия”. Это президентский отряд.
Из-за закрытого неба самолет перелетел из Москвы в Питер, сделал дозаправку и по нейтральным водам вылетел в Вашингтон.
Переговоры?
Ил-96 вылетел из Пулково в 09:35 и направился в облет Финляндии, которая закрыла небо для российских лайнеров. Цель рейса RSD88 неизвестна, сообщает Фонтанка.ру.
В 2017 году именно на RSD88 из Вашингтона вывозили российских дипломатов.
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