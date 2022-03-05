Россия и США решились на переговоры? Из России в Вашингтон вылетел самолет

Самолет специального лётного отряда ”Россия” прямо сейчас направляется в столицу США. Это 5 марта следует из данных сервиса Flightradar.

⚡️ Из России окольными путями, минуя закрытые зоны, вылетел в США самолет Ил 96-300 специального летного отряда ”Россия”. Это президентский отряд.

Из-за закрытого неба самолет перелетел из Москвы в Питер, сделал дозаправку и по нейтральным водам вылетел в Вашингтон.

Переговоры?

Ил-96 вылетел из Пулково в 09:35 и направился в облет Финляндии, которая закрыла небо для российских лайнеров. Цель рейса RSD88 неизвестна, сообщает Фонтанка.ру.

В 2017 году именно на RSD88 из Вашингтона вывозили российских дипломатов.