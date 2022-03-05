Из-за войны и санкций Россию покидает все больше людей. Что они говорят о своем решении?

Оставаться в России мне страшно в первую очередь из-за моей работы — я журналист в одном из немногих оставшихся независимых СМИ в России. Понимаю, что на фоне тех же ”Медузы” и ”Медиазоны” место, где работаю я, выглядит не самым опасным. Но все равно мысль об отъезде сидит в голове давно. События недельной давности [начало войны] усилили все мои переживания. На выходных [26-27 февраля] мы с моим бойфрендом были у меня дома, и я даже не помню, какую именно новость мы прочитали, но она была такой жуткой, что мы одновременно сказали: нужно уезжать и делать это максимально быстро.

Моя мама довольно тревожный человек, но она все хорошо понимает. Она не из тех родственников, с которыми нужно бороться и переубеждать их, рассказывать им, что по телеку врут и все это пропаганда. Она реалистка, читает ”Медузу” и ”Медиазону”, все понимает и поддерживает [меня]. Мне в этом смысле повезло.

У меня две собаки, и хотя они среднего размера, их транспортировка сильно усложняет процесс [переезда]. Прививки и чипирование мы сделали заранее, поэтому нам не пришлось делать ничего экстра-срочного. На днях просто взяли в ветеринарке справки для [вывоза] животных за границу.

Ни у меня, ни у бойфренда нет своей недвижимости в России, так что в каком-то смысле нам проще, чем многим другим россиянам, которые хотели бы уехать. Нам хотя бы не надо думать, что делать с жильем. Что здесь, что там будем снимать квартиру. Тем более, насколько я знаю, в Тбилиси в целом дешевле жить. По крайней мере, до последнего момента так было.

Через неделю мы с бойфрендом переезжаем в Тбилиси. У нас нет никаких виз, поэтому когда выбирали направление, вариантов было немного — Стамбул, Тбилиси или Белград. Мы выбрали Тбилиси, потому что туда уже перебрались многие россияне, да и билеты туда стоили дешевле. Осталось только найти квартиру, наверное, будем смотреть на Airbnb. Все это [переезд], конечно, дорого, но что поделать. Я уже попросил у мамы денег взаймы. Как я их буду отдавать, пока не очень понимаю, но как-то буду.

Мне очень повезло с работой. Во-первых, мне и моим коллегам не приходится бороться с корпоративным бредом. Во-вторых, всем нам разрешили работать из любой точки планеты. У меня пока нет планов менять работу. Я искренне люблю то, что я делаю, и хотел бы продолжать этим заниматься. Но если денег не будет хватать, придется искать другие варианты. Хотя я плохо представляю, что это может быть.

Идеальный сценарий для меня — вернуться в [свою] страну, где не будут преследовать ни за журналистскую работу, ни за политические взгляды. Но вряд ли политическая ситуация в России быстро изменится, поэтому пока план — переждать острую фазу войны в Украине и дальше уже смотреть по ситуации. Если быть реалистом, то, думаю, я не скоро смогу жить в России. Но и Грузия — не вариант, учитывая пророссийские настроения грузинского правительства. Поэтому, скорее всего, в Грузии мы будем получать европейские визы и уедем в какую-нибудь европейскую страну, чтобы уже там планировать свою жизнь.

Многие переехавшие в Грузию россияне помогают тем, кто остается в России. Я уверен, что смогу общаться с этими людьми и не чувствовать себя одиноким в чужой стране. Я бывал в разных странах, но ни разу не сталкивался с негативным отношением только потому, что у меня российский паспорт и я говорю на русском языке. Я верю, что даже сейчас много адекватных людей, которые понимают, что ответственность за войну лежит на конкретных людях, а не на всей России. Если возникнут проблемы в общении, то я постараюсь донести эту мысль до человека. Если же собеседник не захочет меня услышать и понять, то право не участвовать в этой коммуникации и ничего не объяснять остается за мной.