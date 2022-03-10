Антивоенный исход. Тысячи россиян бежали из страны после начала войны с Украиной

"Мы очень давно собирались уехать, обсуждали это внутри семьи, — рассказывает Би-би-си интернет-маркетолог Татьяна (она, как и некоторые другие собеседники, просила не указывать своего полного имени, опасаясь за оставшихся в России родственников). — А после 24-го числа [начало вторжения — ред.] мы поняли, что билеты нужны нам срочно, потому что масштаба коллапса мы даже и оценить не можем".

В мессенджере Telegram уже более десятка чатов, их объединяет слово "релокация" в названии, а дальше идет указание страны. В каждом из них от 3 тыс. до 40 тыс. участников. Люди, многие из которых думали об эмиграции лишь в теории, а в итоге собрались и уехали за 2-3 дня, помогают друг другу решать базовые бытовые вопросы: как найти надежного риэлтора, как открыть счет в банке, к какому сотовому оператору подключиться. Как найти местную валюту — в условиях, когда системы Visa и Mastercard с российскими картами не работают, а наличные рубли обменять практически невозможно — во многих странах они никогда и не были ходовой валютой.

Такая экспансия уже привела к резкому росту стоимости жилья в аренду. Некоторые уехавшие столкнулись с негативным отношением — в том же Тбилиси в предложениях об аренде квартир иногда пишут, что она не сдается россиянам или белорусам. Петицию с требованием ввести визовый режим с Россией подписали уже более 15 тыс. граждан Грузии.

Те, у кого есть визы и такая возможность — в условиях прекращения авиасообщения, — едут через третьи страны в Великобританию , США и Евросоюз : на поезде в Финляндию или на автобусах в Ригу.

Самые доступные направления — Армения и Турция , туда проще всего долететь, несмотря на резко подорожавшие билеты. Кроме того, люди временно или постоянно — они пока сами не знают — перебираются в Азербайджан , ОАЭ , Казахстан , Кыргызстан, безвизовые страны Центральной и Южной Америки.

По данным МВД Грузии, с 24 февраля в страну приехало более 20 тыс. россиян. Глава МВД Вахтанг Гомелаури утверждает, что около 3 тыс. приехавших остаются в стране.

Самое популярное направление пока — Грузия , россияне начали уезжать туда еще в прошлом году, после разгрома штабов Алексея Навального и признания его структур экстремистскими организациями, после объявления журналистов и СМИ "иностранными агентами".

Татьяна говорит, что у нее есть родственники в Европе, но авиасообщение с Евросоюзом закрылось раньше, чем ее семья успела всерьез подумать про этот вариант. Думали поехать к знакомым в Шри-Ланку, но это оказалось слишком дорого, плюс туристам там можно находиться только месяц. 1 марта Татьяна с мужем улетели в Тбилиси.

Гражданка Беларуси и Израиля Мария Дубровская ведет популярный блог и зарабатывает себе этим на жизнь. До февраля она жила в Москве вместе со своим молодым человеком, и так совпало, что 21 февраля, в день заседания Совета безопасности России, они решили расстаться. "Это был шок, — говорит она. — Я сразу задумалась, что мне пора уезжать, но после начала войны все приняло очень стремительный характер. Курс рубля начал валиться, я поехала снимать наличку, приложение банка показывало, что в банкомате валюта есть, а на самом деле она уже закончилась. Параллельно скроллила новости, и это была паника".

Дубровская позвонила маме в Минск, посоветовала ей уезжать, а сама улетела в армянский город Гюмри, даже не зная, куда она поедет дальше — в Ереван, Тбилиси или куда-то еще.

"На следующий день после заседания Совбеза мы были уверены, что с нашей работой будут проблемы, — рассказывает разработчик игр Сергей. — Мы сразу собрались на Кипр, там зарегистрирована наша компания, но рейсы кончились. Сейчас мы приехали в Армению, собираемся побыть здесь — на осмысленную реакцию, что делать дальше, нужно немного времени".

"Санкционный пакет, анонсированный западными странами, означал или длительный перерыв, или конец работы нашей компании в России, — рассказывает директор проектного бюро Иван. — Решение временно уехать было принято совместно с главным офисом нашей компании, вечером вторника 1 марта, а уже 2 марта я купил билет на рейс в Стамбул и оттуда в Лондон".