ВИДЕО | Российские военные в Украине обстреляли машину с британскими журналистами
Сообщается, что британские репортеры направлялись в сторону города Буча недалеко от Киева, где шли бои между украинскими и российскими войсками. На подъезде к российскому блокпосту в автомобиль журналистов начали стрелять. Стрельба продолжалась даже тогда, когда находившиеся в машине люди стали кричать, что они представители независимой прессы.
Журналисты сразу выбежали из авто и скрылись в ближайшем укрытии, откуда их эвакуировали работники Бучанского районного управления полиции.
Одного из представителей медиа полицейские доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии он присоединился к своим коллегам.
В полиции уточнили, что в группе журналистов – четверо граждан Великобритании и один гражданин Украины.
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