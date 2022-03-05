За рубежом
05.03.2022, 12:22

ВИДЕО | Российские военные в Украине обстреляли машину с британскими журналистами

 
ФОТО: ekraani kuvatõmmis
Группа журналистов британского телеканала SKY NEWS была обстреляна российскими войсками, несмотря на то, что на одежде журналистов были прикреплены надписи "Пресса" . Один человек получил ранение.

Сообщается, что британские репортеры направлялись в сторону города Буча недалеко от Киева, где шли бои между украинскими и российскими войсками. На подъезде к российскому блокпосту в автомобиль журналистов начали стрелять. Стрельба продолжалась даже тогда, когда находившиеся в машине люди стали кричать, что они представители независимой прессы.

Журналисты сразу выбежали из авто и скрылись в ближайшем укрытии, откуда их эвакуировали работники Бучанского районного управления полиции.

Одного из представителей медиа полицейские доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии он присоединился к своим коллегам.

В полиции уточнили, что в группе журналистов – четверо граждан Великобритании и один гражданин Украины.

ВИДЕО можно посмотреть ЗДЕСЬ

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