ВИДЕО | Российские военные в Украине обстреляли машину с британскими журналистами

Сообщается, что британские репортеры направлялись в сторону города Буча недалеко от Киева, где шли бои между украинскими и российскими войсками. На подъезде к российскому блокпосту в автомобиль журналистов начали стрелять. Стрельба продолжалась даже тогда, когда находившиеся в машине люди стали кричать, что они представители независимой прессы.