Сводка эстонской разведки о войне в Украине: войска России продолжают интенсивные атаки по гражданским объектам

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают интенсивные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Как правило, авиация и артиллерия бьют по целям в городах, которые либо находятся на линии наступления, либо окружены: например, в Киеве, Чернигове, Харькове и Мариуполе.

В упомянутых населенных пунктах атаки против гражданской инфраструктуры носят ярко выраженный характер. ВС РФ также применяют высокоточное оружие, однако имеются четкие признаки того, что запасы таких боеприпасов ограничены. Ситуация со снабжением наступающих группировок остается плачевной.

Они еще не успели получить значительных пополнений. Со всей России, в том числе и с Дальнего Востока, поступают сведения о формировании новых подразделений и их переброске на Украину. Также имеется информация о больших потерях ранеными и убитыми, тела погибших ввозят в Россию.

Сильнее остальных пострадали части быстрого реагирования ВС РФ — подразделения воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа. В частности, подразделения псковской 76-й воздушно-десантной дивизии понесли большие потери под Киевом, а части 2-й отдельной бригады специального назначения (ГРУ) под Харьковом.

Возможное оглашение военного положения в РФ становится злободневной темой — этот шаг позволил бы применять репрессивные меры в отношении недовольных войной. Он также упростил бы ввод в бой подразделений, укомплектованных военнослужащими срочной службы и резервистами.

На оккупированных Россией территориях для консолидации инфопространства запущено российское телевидение и радио. Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) в боевых действиях не замечены, однако Белоруссия остается плацдармом для нанесения ракетных ударов и работы российской авиации. РБ воздерживается от враждебной риторики в отношении Украины.

Киевское направление (Север)