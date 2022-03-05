Как российские компании пострадали от санкций и бойкота
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале так называемой ”специальной военной операции” на территории Украины с целью ”демилитаризации и денацификации Украины”. Зарубежные страны ответили санкциями против России.
Курс рубля рекордно упал. Московская биржа с 28 февраля по 4 марта не открывалась для торгов по акциям. Многие иностранные компании объявили о приостановке работы в России. Остановить работу пришлось и некоторым крупным российским компаниям, в том числе из-за прекращения поставок комплектующих (”АвтоВАЗ”, ”КАМАЗ” и др.).
Редакция Executive.ru попросила представителей российского бизнеса рассказать о ситуации в их компаниях. Как санкции и серьезные ограничения повлияли на бизнес в России? Какие сферы под самым большим риском? Публикуем комментарии руководителей из разных отраслей.
Аренда авто
Дмитрий Матвеев, основатель компании ”Мой Автопрокат” (MyCarRental.ru), серийный предприниматель, инвестор, филантроп
Сфера деятельности нашей компании — услуги аренды автотранспорта. За пять лет мы прошли путь с нуля до создания федеральной сети. Сегодня под управлением команды более 3500 единиц техники в 60 регионах присутствия — 60 городов РФ и 37 стран.
Главный вызов для нас после 24 февраля — закрытие международного направления. Мы ждали конца пандемии и готовились развивать и расширять наше присутствие за рубежом. Благодаря пандемии, мы еще в 2020 году научились работать и выжили в максимально закрытых границах.
Нефть по $150 и газ по $2000 — это удар по всем производствам, по любому бизнесу. Другим компаниям советую не паниковать: мы все пережили ключевую ставку в 2014 году на уровне 17% переживем и на уровне 20%, просто нужно время. Любой кризис сильных делает сильнее, а слабых убирает с рынка.
PR, маркетинг, реклама
Роман Горбачев, директор и основатель брендингового агентства ”Логомашина”
Мы брендинговое агентство: создаем для компаний платформы брендов, на основе исследований разрабатываем названия, логотипы, фирменные стили. На данный момент у нас снизился поток клиентов, но мы продолжаем работать и закрывать текущие проекты.
На данный момент мы не принимаем никаких глобальных решений, просто следим за ситуацией. Всем нужно точно успеть скачать все базы почт с иностранных сервисов для рассылок и забэкапить Google-диск, попробовать перевести аудиторию из Instagram в Telegram и ВКонтакте. Под большим риском все проекты, что связаны с рекламой в Instagram: если случится блокировка, будут потеряны огромные аудитории и наработки по этому каналу.
Ресторанный бизнес
Александр Муратов, директор по развитию компании-владельца бренда ”Якитория”
Текущая экономическая ситуация нестабильна, поэтому делать какие-либо прогнозы достаточно сложно. Однако уже сейчас можно сказать, что события последних нескольких дней негативно скажутся и на ресторанной отрасли в том числе. Так, ресторанная отрасль уже столкнулась со снижением трафика и объема заказов с доставкой в среднем до 60% в зависимости от локации и региона. Это связано, в первую очередь, с сокращением повседневных расходов населения в виду текущей неопределенности.
Как и во время любого кризиса, самые большие потери будут нести рестораны в сегменте Casual и Fine Dining. В меньшей степени пострадает фастфуд за счет невысокой стоимости блюд. Самое важное в нынешней ситуации — разработать гибкую стратегию работы, которая позволит подстроиться под разные сценарии развития событий. Необходимо заранее продумать альтернативные варианты закупки продуктов, пересмотреть позиции меню в случае ухудшения ситуации с поставками и, в первую очередь, продолжать поддерживать коммуникацию с гостями за счет различных маркетинговых активностей.
Индустрия развлечений
Алиса Ларионова, директор семейного тематического парка ”Парк Сказов”
Наш парк — первый на Урале тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Бажова и русской сказке. Парк оснащен тематическими объектами, аттракционами, домиками для проживания и рестораном. С одной стороны, может показаться, что мы сами создаем свою услугу, тому пример интерактивные программы и кажется, что санкции не влияют на нас, ведь мы не покупаем оборудование за валюту. Но с другой стороны, у нас есть потребность в стройматериалах и закупке продуктов питания.
Самая сложная ситуация сейчас с рестораном. Для него закупаются продукция из-за границы: фрукты, чай, кофе. Поставщики подняли цены на эти продукты почти до 40%. Уже диктуются условия на продукцию без фиксированной цены, по курсу на текущий день. Помимо этого, дорожают расходники: стаканы под напитки, крышки, пластиковые пакеты. Здесь рост на 20%. Некоторые поставщики заявили, что замораживают цены и отправку продукции.
Не менее сложная ситуация со стройматериалами. Металл и дерево — подорожали. Нам в любом случае нужно достраивать объекты, иначе они будут простаивать, так как деньги уже вложены. Цена на фанеру превысила все ожидания. Кредит под 30% годовых нам невыгоден. В таких условиях окупаемость бизнеса стремится к минусовым значениям.
Помимо этого, нам необходимо обновлять костюмы для сказочных героев и персонажей. Ситуацию со стоимостью та же — рост цен. Несмотря на то, что мы ориентированы на Свердловскую область, у нас все равно есть составляющие, в которых задействовано импортное сырье. С техникой спасает то, что вся техника новая и у нас есть в запасе время, чтобы растянуть безаварийную эксплуатацию. Но некоторые расходники мы больше не сможем купить из-за санкций, придется искать аналоги.
Оптовая торговля
Антон Васильев, генеральный директор ”ЧекПоинт”
Компания, которой я руковожу, занимается оптовой торговлей упаковочными материалами, профессиональной и бытовой химией, бумагой и канцелярией.
Наша компания напрямую пострадала от произошедшего. В качестве примера: мы активно участвуем в коммерческих торгах и торгах для государственных и муниципальных нужд. Недавно выиграли несколько торгов на поставку чековой ленты и стрейч-пленки: 24 февраля, когда мы разыгрывали конкурс на поставку чековой ленты, входная цена за ролик составляла 17 руб., конкурс мы выиграли по цене 17,43 руб. Позавчера заказчик сделал заявку на часть объема по контракту. Половина поставщиков не отгружает совсем, а цена за ролик превысила 26 руб.
Чтобы обезопасить себя от разорения, мы перешли на полную предоплату с коммерческими клиентами и стараемся максимально по старым ценам закупить товары на склад.
Гостичный бизнес
Наталья Дубинина, директор по маркетингу ”Санаторий Лаба”, город Лабинск
Санатории — одна из тех категорий, которые пострадают в условиях санкций в первую очередь. Как и все те производители товаров услуг, которые не являются предметом первой необходимости (автомобили, недвижимость, оргтехника). Люди скорее будут тратить деньги на продукты питания, делая запасы ”на всякий случай”, как привыкли делать наши родители еще во времена Советского Союза.
К нам в санаторий люди приезжают отдохнуть и подлечиться на термальных источниках, а это, согласитесь, почти роскошь во времена нестабильности и неизвестности. Что будет с работой, с ценами на продукты, сколько мы сможем продержаться в условиях все новых санкций и ограничений? Об этом люди думают прежде всего, отказываясь от запланированной поездки.
Люди не решаются строить далеко идущие планы, лучше сохранить то, что есть здесь и сейчас. Однако мы не прекращаем публиковать рекламу, даем гарантии возврата денежных средств в случае невозможности приезда, сделали привлекательные акции со скидками на текущий период и на майские праздники. Жизнь продолжается, и сейчас самое время подумать о своем здоровье (физическом и психологическом), отвлечься, расслабиться и понять, что все когда-то заканчивается. В том числе, и плохое.
Консалтинг и аудит
Михаил Трофименко, начальник отдела строительного контроля, ИКЦ ”Приволжский Экспертный Центр”, эксперт Executive.ru
Наша инженерная техническая компания специализируется на оказании услуг по экспертизе промышленной безопасности и уже пострадала от санкций. В частности, решение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, принятое 28 февраля 2022 года о повышении ключевой процентной ставки с 10,5% до 20% годовых, парализовало инвестиции в реальный сектор экономики.
Приостановлена работа на объекте нашего заказчика, связанного с нефтехимической промышленностью. Один из банков осуществляющих кредитование строительства резко повысил процентную ставку с учетом возможных рисков. Мой персонал, осуществляющий строительный контроль со стороны заказчика, остался без работы на неопределенное время.
Сильвестр Петров, генеральный директор агентства Markway, эксперт Executive.ru
Я руковожу агентством по управлению репутацией. Мы, как и другие компании маркетингового профиля, испытываем давление из-за турбулентной ситуации в стране и в мире. Российский бизнес перешел сейчас в режим ожидания. Ему сложно прогнозировать рекламный бюджет, поэтому активности по продвижению временно замораживаются. Но акцентирую внимание, что именно временно: никто не сжигает мосты.
Несмотря на беспрецедентные санкции, мы вошли в кризис в спортивной форме и без обязательств в виде кредитов. Нет планов ни отключать рекламные активности, ни сокращать штат. Это дает свободу действий и шанс быстро восстановить темп. С уходом из России крупных брендов США и Европы неизбежно придет альтернатива из Азии и Ближнего Востока, в активную фазу перейдет импортозамещение. Спрос на маркетинг и управление репутацией восстановится, хотя, возможно, и не в прежних объемах. Выиграют компании, которые быстрее других смогут предложить рынку антикризисные пакеты услуг.
Интернет-бизнес, IT
Анастасия Серегина, создатель сервиса, генеральный директор компании Mamado, эксперт Executive.ru
Наш сервис — маркетплейс услуг и предложений города. Это мобильное приложение, созданное для жителей города и направленное на повышение сервиса в местах для посещения с ребенком. Нашими клиентами являются местные компании, начиная от экспертов, мастеров по изготовлению тортиков и заканчивая детскими секциями, ресторанами, магазинами.
Сегодня мы зависим от настроений людей и желания компаний продолжать свое развитие. Некоторые откровенно боятся что-то покупать, вкладываться в инвестиции и бизнес: деньги у них есть, но они их держат при себе. Таким образом, тормозя экономику и обесценивая их.
Мы считаем, что многое зависит от команды — поддержка, стремление в экстренных ситуациях гибко маневрировать, быстро и четко принимать решения.
Мы придумали акцию для компаний, благодаря чему именно за счет активности они могут оставаться в приложении бесплатно. Мы стараемся с каждым предпринимателем поговорить и успокоить. Наши серверы находятся в России, все наши данные также тут, поэтому для нас важно показать, что вся работа компаний не пропадет и никакие санкции ей не страшны.
Сейчас наша главная задача — успокоить компании, помочь понять, что мы можем дать бизнесу возможность не растерять клиентов, а приобрести новых.
Возможные ограничения Facebook и Instagram навели нас на мысль о диверсификации. Не нужно складывать все яйца в одну корзину, поэтому сейчас в наших силах предложить собственникам альтернативное решение, где можно обезопасить себя и собрать своих клиентов.
Производство
Юрий Полозов, директор компании-производителя автокомпонентов для тюнинга, эксперт Executive.ru
Наш сектор уже восьмой год живет в перманентном ухудшении условий работы. Связано это в первую очередь со снижением покупательной способности нашей целевой аудитории — владельцев автомобилей. На тюнинг тратятся свободные средства, а у автовладельцев с годами их становится все меньше. К этому ведет рост цен на базовые продукты и услуги, подорожание собственно автомобилей и стоимости их обслуживания, пандемические и карантинные мероприятия, курсовые скачки и прочие кризисы.
Прекращение собственного производства (имею в виду ”АвтоВАЗ”, ”УАЗ”) ввиду прекращения поставки ключевых автокомпонентов (микроэлектроники, в первую очередь) — это реальность, упрямая и жесткая. Быстро заменить продукцию европейских/американских/японских поставщиков на китайских не получится, а если Китай решится присоединиться к санкциям, то замена станет просто невозможной, даже если ее захотят провести нынешние собственники этих предприятий.
Что касается нашего предприятия, то запасов комплектующих у нас хватит на пять-семь месяцев работы в обычном режиме. Но так как срок поставки некоторых позиций еще до введения санкций начинался от 12 недель, то все определится в апреле. Тогда и придется принимать ключевые решения о будущем, которое пока что не видится благополучным даже в режиме оптимистичного прогноза.
Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор Айдолаб, эксперт Executive.ru
Лабораторный бизнес пострадал от санкций не так сильно, потому что:
- Основное оборудование и расходные материалы не являются продукцией двойного назначения.
- Есть аналоги из стран, которые не остановили экономические отношения с Россией.
- И даже часть стран, принявшие санкции, продолжили работать с Россией.
В частности, наша компания-партнер производитель пакетов для отбора проб из США никак не изменил деловые отношения с нами, а наоборот подтвердил желание и уверенность в продолжении сотрудничества. А вот прямой конкурент из Канады, по нашей информации, приостановил продажи в Россию.
При том, что некоторые российские банки были отключены от SWIFT, на данный момент проблем с валютными платежами в США нет. Есть трудности с формированием прайс-листа из-за постоянного колебания курса, приходится постоянно корректировать отпускные цены и фиксировать счет только на один день.
Материал подготовлен с помощью сервиса ”Лига экспертов” Executive.ru.