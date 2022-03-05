Как российские компании пострадали от санкций и бойкота

Мы брендинговое агентство: создаем для компаний платформы брендов, на основе исследований разрабатываем названия, логотипы, фирменные стили. На данный момент у нас снизился поток клиентов, но мы продолжаем работать и закрывать текущие проекты.

Нефть по $150 и газ по $2000 — это удар по всем производствам, по любому бизнесу. Другим компаниям советую не паниковать: мы все пережили ключевую ставку в 2014 году на уровне 17% переживем и на уровне 20%, просто нужно время. Любой кризис сильных делает сильнее, а слабых убирает с рынка.

Сейчас мы корректируем наши планы. Международное направление в любом случае не закроем — начнем активно развивать отношения с Азией и развивать со странами СНГ.

Главный вызов для нас после 24 февраля — закрытие международного направления. Мы ждали конца пандемии и готовились развивать и расширять наше присутствие за рубежом. Благодаря пандемии, мы еще в 2020 году научились работать и выжили в максимально закрытых границах.

Сфера деятельности нашей компании — услуги аренды автотранспорта. За пять лет мы прошли путь с нуля до создания федеральной сети. Сегодня под управлением команды более 3500 единиц техники в 60 регионах присутствия — 60 городов РФ и 37 стран.

Редакция Executive.ru попросила представителей российского бизнеса рассказать о ситуации в их компаниях. Как санкции и серьезные ограничения повлияли на бизнес в России? Какие сферы под самым большим риском? Публикуем комментарии руководителей из разных отраслей.

Курс рубля рекордно упал. Московская биржа с 28 февраля по 4 марта не открывалась для торгов по акциям. Многие иностранные компании объявили о приостановке работы в России. Остановить работу пришлось и некоторым крупным российским компаниям, в том числе из-за прекращения поставок комплектующих (”АвтоВАЗ”, ”КАМАЗ” и др.).

Сильнее всего в сфере digital пострадают компании, работающие с иностранными клиентами из-за ограничений и сложностей, связанных с переводами. Мы переживаем за снижение покупательской способности, особенно в контексте нашей онлайн-школы: предполагаем, что в скором времени придется выбирать — повышать цены в расчете на тех, кто готов платить больше, или понижать, чтобы удержать нынешних клиентов.

На данный момент мы не принимаем никаких глобальных решений, просто следим за ситуацией. Всем нужно точно успеть скачать все базы почт с иностранных сервисов для рассылок и забэкапить Google-диск, попробовать перевести аудиторию из Instagram в Telegram и ВКонтакте. Под большим риском все проекты, что связаны с рекламой в Instagram: если случится блокировка, будут потеряны огромные аудитории и наработки по этому каналу.

Ресторанный бизнес

Александр Муратов, директор по развитию компании-владельца бренда ”Якитория”

Текущая экономическая ситуация нестабильна, поэтому делать какие-либо прогнозы достаточно сложно. Однако уже сейчас можно сказать, что события последних нескольких дней негативно скажутся и на ресторанной отрасли в том числе. Так, ресторанная отрасль уже столкнулась со снижением трафика и объема заказов с доставкой в среднем до 60% в зависимости от локации и региона. Это связано, в первую очередь, с сокращением повседневных расходов населения в виду текущей неопределенности.

У рестораторов могут возникнуть сложности с закупкой некоторых продуктов, уже сейчас ряд поставщиков приостановили отгрузку на фоне колебания курсов валют, а также внесли изменения в условия работы, например, сокращают срок отсрочки по платежам или отменяют ее вовсе. Кроме того, предпринимателям придется столкнуться и с ростом стоимости продуктов, а также алкоголя и материалов для упаковки товара. Все это окажет отрицательное влияние на рентабельность ресторанов и себестоимость блюд.

Как и во время любого кризиса, самые большие потери будут нести рестораны в сегменте Casual и Fine Dining. В меньшей степени пострадает фастфуд за счет невысокой стоимости блюд. Самое важное в нынешней ситуации — разработать гибкую стратегию работы, которая позволит подстроиться под разные сценарии развития событий. Необходимо заранее продумать альтернативные варианты закупки продуктов, пересмотреть позиции меню в случае ухудшения ситуации с поставками и, в первую очередь, продолжать поддерживать коммуникацию с гостями за счет различных маркетинговых активностей.

Индустрия развлечений

Алиса Ларионова, директор семейного тематического парка ”Парк Сказов”