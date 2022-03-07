ВИДЕО | "Я в Киеве и мы воюем за Украину вместе с армией": Зеленский записал новое обращение к украинцам
Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинцам. Он подчеркнул, что будет в столице столько, сколько нужно, чтобы победить в этой войне.
"В стране война, так что каждый день — понедельник. И сегодня — двенадцатый вечер нашей борьбы, нашей защиты. Мы все на местах, все работаем — каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной. Тероборона на местах, наши военные на позициях", — подчеркнул Зеленский.
Украинские врачи, спасатели, транспортники, дипломаты и журналисты также продолжают свою важную работу на местах.
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