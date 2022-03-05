В Италии арестовали виллы Соловьева и Усманова
Как уточняет издание, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.
Ранее в Италии были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко, пишет The Insider.
В конце февраля стало известно, что Европейская комиссия создает специальную опергруппу, чтобы искать активы российских граждан и компаний, находящихся под санкциями. В нее уже вошли Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и США. Все найденные активы будут заморожены.
Соловьев может лишиться и третьего дома в Италии, который он купил в 2020 году, считает расследователь Никита Кулаченков.
В разговоре с The Insider Кулаченков отметил, что при аресте вилл в западных странах ориентируются на результаты расследований и третий дом Соловьева тоже будет арестован.
«Арестовали две виллы Соловьева. Но не арестовали пока третью, которую мы нашли совсем недавно. Я думаю, что при аресте вилл они действительно ориентируются на сделанные расследования. Это видно не только по итальянским арестам. В других странах похожее происходит. Все так быстро найти даже для органов Италии невозможно. Но не стоит расстраиваться! Третью виллу обязательно арестуют, потому что мы направили документы в официальный орган, который исполняет санкции, и они обязательно третью виллу арестуют. Для тех, кто волнуется, что он успеет ее продать, поясню: нет, с момента введения санкций любая сделка по продаже будет признана ничтожной. Так что все будет хорошо: третью виллу Соловьева тоже арестуют», — объяснил расследователь.