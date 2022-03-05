В Италии арестовали виллы Соловьева и Усманова

«Арестовали две виллы Соловьева. Но не арестовали пока третью, которую мы нашли совсем недавно. Я думаю, что при аресте вилл они действительно ориентируются на сделанные расследования. Это видно не только по итальянским арестам. В других странах похожее происходит. Все так быстро найти даже для органов Италии невозможно. Но не стоит расстраиваться! Третью виллу обязательно арестуют, потому что мы направили документы в официальный орган, который исполняет санкции, и они обязательно третью виллу арестуют. Для тех, кто волнуется, что он успеет ее продать, поясню: нет, с момента введения санкций любая сделка по продаже будет признана ничтожной. Так что все будет хорошо: третью виллу Соловьева тоже арестуют», — объяснил расследователь.