ВИДЕО | Власти Италии арестовали недвижимость Соловьева, но он купил еще одну виллу

"Ненасытность и коварство Владимира Соловьёва не знают границ. Итальянские власти оперативно арестовали две его виллы, которые когда-то нашёл ФБК. Однако наш дон не остановился и приобрёл себе ещё немного недвижимости на Комо. Правда, он попытался её спрятать, — но ничего, мы нашли и её. И не только нашли. Дмитрий Низовцев впервые проник в имение Соловьёва и красиво отметил арест его имущества. Как это было, смотрите в нашем новом ролике", — подписал Фонд борьбы с коррупцией новое расследование.