ПОДКАСТ | "Кремлевские передачи вредят моему психическому здоровью"(3)
В Эстонии вновь заговорили про закрытие кремлевских телеканалов из-за обилия пропаганды. В студии RusDelfi в формате подкаста тему обсуждают журналисты Андрей Титов, Андрей Кузичкин, Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный.
"Мы говорим про российские телеканалы во множественном числе. По сути нужно говорить только про телеканал "РТР-Планета". Вы не найдете в телепрограмме ПБК хотя бы одну информационную или общественно-политическую программу. Их нет уже много лет. Несколько лет назад, когда в Латвии убрали ПБК из эфира, тогда программу "Время" сдвинули на поздневечернее время. Стали показывать новости Euronews, убрали многие передачи из эфира, а сейчас даже программы "Время" нет. На канале остались "Давай поженимся", "Поле чудес" и прочие программы, которые не имеют никакого отношения к общественно-политической дискуссии. ПБК не более опасен для умов жителей Эстонии, чем Kidzone, Nickelodion и так далее", — начал дискуссию журналист ERR Андрей Титов.
"На самом деле не только "РТР-Планета" сохранила в своей сетке целую обойму пропагандистских ток-шок. Еще есть НТВ и ТВЦ. Там забористые программы. Если и эти каналы из эфира удалить, я думаю, мы решим все проблемы", — парировал публицист Андрей Кузичкин.
По мнению Андрея Титова, даже канал "РТР-Планета" нужно оставить. "Кому он мешает? Да, там ужасные передачи, я их смотреть не могу. Это вредит моему психическому здоровья. Но каждый сам выбирает, что смотреть", — добавил он.
Медиаэксперт Рауль Ребане согласен, что нет смысла закрывать телеканалы из России. Однако их нужно вывести из общего пакета, чтобы они не доставались людям бесплатно. "Я уверен, что из-за этого большое количество людей перестанет смотреть российское ТВ. Русский человек не привык платить за подписку", — добавил главред RusDelfi Андрей Шумаков.
"На моих глазах сейчас происходит ровно то, чего я и ожидал. Продолжается забалтывание темы. Речь не идет о том, будут смотреть или не будут, найдут в интернете или нет. Все обсуждают то, правильно или неправильно выключать каналы, запретный плод сладок, VPN и все прочее. Да не о том речь! Вы сейчас говорите о русских медиа, как о какой-то нормальной журналистике. Нет никаких российских медиа, которые соответствуют стандартам европейской журналистики. Нужно просто рассматривать эти каналы, как инструмент информационно-психологической войны", — утверждает Кузичкин.
"Андрей, давай тогда определимся, а кто должен быть этим органом, который будет рассматривать и оценивать стандарты журналистики. У нас такого органа нет. В Латвии есть NELT. В Латвии именно NELT занимался делом ПБК. Давайте начнем с того, кто будет решать? Не Ханно Певкур сказал, и мы потом что-то закрываем", — подчеркнул Титов.
Продолжение про Владимира Соловьева, пропаганду, будущее русскоязычных СМИ в Эстонии слушайте в подкасте.
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