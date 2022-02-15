ПОДКАСТ | "Кремлевские передачи вредят моему психическому здоровью"

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"Мы говорим про российские телеканалы во множественном числе. По сути нужно говорить только про телеканал "РТР-Планета". Вы не найдете в телепрограмме ПБК хотя бы одну информационную или общественно-политическую программу. Их нет уже много лет. Несколько лет назад, когда в Латвии убрали ПБК из эфира, тогда программу "Время" сдвинули на поздневечернее время. Стали показывать новости Euronews, убрали многие передачи из эфира, а сейчас даже программы "Время" нет. На канале остались "Давай поженимся", "Поле чудес" и прочие программы, которые не имеют никакого отношения к общественно-политической дискуссии. ПБК не более опасен для умов жителей Эстонии, чем Kidzone, Nickelodion и так далее", — начал дискуссию журналист ERR Андрей Титов.

"На самом деле не только "РТР-Планета" сохранила в своей сетке целую обойму пропагандистских ток-шок. Еще есть НТВ и ТВЦ. Там забористые программы. Если и эти каналы из эфира удалить, я думаю, мы решим все проблемы", — парировал публицист Андрей Кузичкин.

По мнению Андрея Титова, даже канал "РТР-Планета" нужно оставить. "Кому он мешает? Да, там ужасные передачи, я их смотреть не могу. Это вредит моему психическому здоровья. Но каждый сам выбирает, что смотреть", — добавил он.

Медиаэксперт Рауль Ребане согласен, что нет смысла закрывать телеканалы из России. Однако их нужно вывести из общего пакета, чтобы они не доставались людям бесплатно. "Я уверен, что из-за этого большое количество людей перестанет смотреть российское ТВ. Русский человек не привык платить за подписку", — добавил главред RusDelfi Андрей Шумаков.