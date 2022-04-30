Ройзман объяснил, почему Соловьев "наезжает" на Екатеринбург

"Первое, что приходит в голову, когда задают вопрос про Соловьева — нормального человека педерастической обезьяной не назовут," — так ответил популярный политик Евгений Ройзман на вопрос о высказывании телеведущего Владимира Соловьева в адрес Екатеринбурга и его жителей. "Если к Соловьеву это прозвище прилипло, оно прилипло не просто так," — добавил он.

Ройзман объяснил, что публичная атака Соловьева на Екатеринбург была доносом на власти региона за недостаточно жесткое подавление инакомыслия на подконтрольной им территории.

На вопрос о том, какая тема в повестке екатеринбуржцев является второй, после темы войны в Украине, Ройзман назвал повышение цен. Бывший политик регулярно проводит приемы и встречи с гражданами. По его словам, после начала военной операции (так в России называют войну в Украине — прим. RusDelfi) люди стали чаще спрашивать совета об эмиграции.

Касательно вопросов медицины Ройзман сообщил, что основной проблемой в регионе является нехватка расходных материалов. Значительнее всего нехватка ощущается в отделениях кардиологии. По его данным, 90% расходных материалов в этой отрасли были импортные. Он предрекает, что в будущем дефицит сильнее всего отразится на плановой медицине.

"С лекарствами проблема. Любые сложные заболевания, которые требуют подбора противосудорожной терапии, остались без лекарств. — говорит он. — Все придется делать заново".

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