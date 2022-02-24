От Шойгу до Симоньян: ЕС назвал россиян, попавших под санкции из-за признания "ДНР" и "ЛНР"

Из государственных функционеров под санкции попали глава администрации президента Антон Вайно , вице-премьер Марат Хуснуллин , вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко , глава минэкономразвития Максим Решетников , вице-спикер Госдумы Петр Толстой , глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков .

В списке физических лиц — большая группа военных, включая министра обороны Сергея Шойгу . В числе военачальников, попавших под санкции — главком ВМФ адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов , командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов , главком Сухопутных войск Олег Салюков , главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин , его заместитель Сергей Дронов .

"Такие решения незаконны и неприемлемы. Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России, они ведут к дальнейшей эскалации кризиса", - заявил в среду Боррель.

Пакет санкций принят в ответ на признание Россией неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины и ввод российских войск в регион, говорится в пресс-релизе совета ЕС.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля (он объявил о санкциях еще накануне), принято также решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Всем попавшим под санкции запрещается въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС будут заморожены.

В список вошли депутаты Госдумы, голосовавшие за процесс признания Россией так называемых ДНР и ЛНР, 24 физических лица и три банка — Промсвязьбанк, обслуживающий российский военно-промышленный комплекс, государственный инвестиционный банк ВЭБ, финансирующий проекты развития экономики, и банк "Россия", значительную часть акционеров которого составляют люди из ближайшего окружения президента Путина.

Из бизнес-сообщества — председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, руководитель банка ВТБ Андрей Костин, его заместитель Денис Бортников — сын директора ФСБ, бизнесмен Евгений Пригожин, его мать, жена и журналист Константин Кнырик. В черный список попала и организация "Агентство интернет-исследований", которую в СМИ называют "фабрикой троллей".

Телеведущий Владимир Соловьев еще до публикации списка прокомментировал свое попадание под санкции — у него, по данным СМИ, есть недвижимость в Италии. Соловьев счел возможным провести аналогии с гитлеровской Германией.

После пополнения список Евросоюза по России увеличился более чем вдвое и насчитывает 555 физических лиц и 52 организации. О введении санкций в ответ на признание президентом России ДНР и ЛНР ранее сообщили Британия, США, Канада, Австралия и Япония.

Санкции США

Накануне президент США Джо Байден на брифинге в Вашингтоне, посвященном ситуации вокруг Украины, заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенного долга России.

Под американские санкции попадают Промсвязьбанк и ВЭБ, включая его дочерние компании, в том числе футбольный клуб ЦСКА.

Список не окончательный — агентство Блумберг, ссылаясь на неназванное официальное лицо, предполагает, что под санкции могут попасть Сбербанк и ВТБ. "Ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится", — заявил источник агентства.



Кроме того, Байден заявил, что в ближайшее время будут объявлены представители российского руководства, попадающие под персональные санкции.

"Со среды мы начнем вводить санкции против российских элит и их родственников", — добавил президент США.