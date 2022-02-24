От Шойгу до Симоньян: ЕС назвал россиян, попавших под санкции из-за признания "ДНР" и "ЛНР"(9)
В список вошли депутаты Госдумы, голосовавшие за процесс признания Россией так называемых ДНР и ЛНР, 24 физических лица и три банка — Промсвязьбанк, обслуживающий российский военно-промышленный комплекс, государственный инвестиционный банк ВЭБ, финансирующий проекты развития экономики, и банк "Россия", значительную часть акционеров которого составляют люди из ближайшего окружения президента Путина.
Всем попавшим под санкции запрещается въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС будут заморожены.
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля (он объявил о санкциях еще накануне), принято также решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.
Пакет санкций принят в ответ на признание Россией неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины и ввод российских войск в регион, говорится в пресс-релизе совета ЕС.
"Такие решения незаконны и неприемлемы. Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России, они ведут к дальнейшей эскалации кризиса", - заявил в среду Боррель.
Кто в списке
В списке физических лиц — большая группа военных, включая министра обороны Сергея Шойгу. В числе военачальников, попавших под санкции — главком ВМФ адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, его заместитель Сергей Дронов.
Из государственных функционеров под санкции попали глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава минэкономразвития Максим Решетников, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
Из госмедиа — официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.
Из бизнес-сообщества — председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, руководитель банка ВТБ Андрей Костин, его заместитель Денис Бортников — сын директора ФСБ, бизнесмен Евгений Пригожин, его мать, жена и журналист Константин Кнырик. В черный список попала и организация "Агентство интернет-исследований", которую в СМИ называют "фабрикой троллей".
Телеведущий Владимир Соловьев еще до публикации списка прокомментировал свое попадание под санкции — у него, по данным СМИ, есть недвижимость в Италии. Соловьев счел возможным провести аналогии с гитлеровской Германией.
После пополнения список Евросоюза по России увеличился более чем вдвое и насчитывает 555 физических лиц и 52 организации. О введении санкций в ответ на признание президентом России ДНР и ЛНР ранее сообщили Британия, США, Канада, Австралия и Япония.
Санкции США
Накануне президент США Джо Байден на брифинге в Вашингтоне, посвященном ситуации вокруг Украины, заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенного долга России.
Под американские санкции попадают Промсвязьбанк и ВЭБ, включая его дочерние компании, в том числе футбольный клуб ЦСКА.
Кроме того, Байден заявил, что в ближайшее время будут объявлены представители российского руководства, попадающие под персональные санкции.
"Со среды мы начнем вводить санкции против российских элит и их родственников", — добавил президент США.
В российском МИДе в среду пообещали ответить на новые санкции США. "Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", — заявило российское дипведомство.
Санкции от других стран
Во вторник о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР объявила Британия. В санкционный список Лондон включил пять российских банков и троих близких к Владимиру Путину бизнесменов — Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.
О санкциях против России объявили Канада, Австралия и Япония. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что наложит запрет на выдачу в стране российских займов, а также заморозит активы и запретит выдачу виз ряду российских граждан.
Австралия распространяет действие санкций, которые действуют в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя, на регионы Донецка и Луганска, а также вводит персональные финансовые санкции и запрет на въезд в адрес восьми членов Совета безопасности России.
Под канадские санкции попали два российских государственных банка (какие именно, не уточняется). Гражданам и компаниям Канады запрещается вести какие-либо финансовые операции с ДНР и ЛНР и принимать участие в покупке суверенного долга России. Санкции также будут наложены на всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Кроме того, ранее во вторник канцлер Германии Олаф Шольц поручил приостановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", заявив, что в своих действиях Россия "зашла слишком далеко".