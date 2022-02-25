Новые санкции США ударили по крупнейшим российским банкам. На что они повлияют?

ВТБ попал под более жесткие санкции. Банк внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это более серьезные ограничения, которые предполагают блокировку активов банка в США, запрет на долларовые платежи, запрет на транзакции с американскими контрагентами. Законодательством США предусмотрены санкции за взаимодействие с банком из списка SDN.

Попадание в этом список значит, что все американские финансовые институты должны закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка в течение месяца и отклонять любые транзакции с участием банка. Все эти ограничения начнут действовать 26 марта. Но при этом попадание в список CAPTA не приведет к полной блокировке всех активов и счетов Сбербанка.

США добавили "Сбер" в так называемый список CAPTA (The Correspondent Account of Payable-Through Account Sanctions List). Джо Байден отметил, что этот банк хранит треть всех финансовых активов России.

Санкции против госбанков являются самыми чувствительными из всех объявленных мер, говорят экономисты. В список попали "Сбер", ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Би-би-си разбиралась, что это за санкции и чем они обернутся для россиян.

Джо Байден заявил, что эти меры превосходят по влиянию отключение России от SWIFT и подорвут способности России финансировать и наращивать свои вооруженные силы. Действия нацелены на почти 80 процентов всех банковских активов в России и окажут глубокое и долгосрочное влияние на российскую экономику, говорилось в сообщении Минфина США.

Президент США Джо Байден объявил о втором за неделю пакете санкций против России из-за ее вторжения на территорию Украины. Первый пакет, принятый после признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, оценивался скорее как умеренный, второй — включал в себя более жесткие санкции.

США называют введенные в четверг вечером санкции против России беспрецедентными. В списке оказались крупнейшие российские госбанки — ВТБ, "Сбер", Газпромбанк, и несколько частных — Совкомбанк и МКБ. Ограничения также распространяются на 90 "дочек" банков, в том числе работающих за рубежом.

ВТБ принадлежит почти 20% банковских активов в России, а контрольный пакет акций находится у государства. "Это перережет важнейшую артерию российской финансовой системы", — заявили в американском минфине.

В список SDN включили также Совкомбанк (первый частный банк, попавший под такие жесткие санкции), а также "ФК Открытие" и Новикомбанк. С ними тоже запрещены любые транзакции. Минфин США объясняет попадание Совкомбанка под санкции тем, что правительство России считает его "важным для системы финансовым учреждением".

Новикомбанк оказался под санкциями за работу в российском оборонном секторе и госкопорацией "Ростех", "Открытие" — за действия в интересах правительства России, говорится в заявлении Минфина США.

"Альфа-Банк", Московский Кредитный Банк, Газпромбанк и Россельхозбанк попали под секторальные санкции США, которые предполагают запрет для американских граждан и компаний на покупку новых акций и долгосрочных обязательств. "Альфу" и МКБ включили в санкционные списки просто потому, что они являются четвертым и шестым по величине финансовыми учреждениями в России.

Что изменится для клиентов банков?

"Мы должны исходить из простого правила: деньги клиентов будут сохранны, но некоторые операции перестанут быть доступны", — говорит главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Софья Донец.

В пятницу Центробанк заявил, что клиенты банков из списка SDN (ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и "Открытие") не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции. Также карты не удастся подключить к ApplePay и GooglePay.

На территории России все карты этих банков будут продолжать работать без ограничений, уточнили в ЦБ.