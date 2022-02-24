Британия вводит жесткие санкции против России в ответ на вторжение

"Олигархам будет некуда спрятаться"



В четверг премьер-министр Великобритании объявил санкции против банка ВТБ и авиакомпании "Аэрофлот", запретив ее полеты в Великобританию. "Аэрофлот" совершал несколько рейсов в неделю по маршруту Москва — Лондон. Компании также могут запретить летать над территорией Великобритании.

Джонсон также пояснил, что речь идет о полной заморозке активов банка ВТБ в Великобритании.

Российские банки, против которых были введены санкции, будут полностью отключены от финансовой системы Великобритании, им будут недоступны расчеты в фунтах.

Под британские санкции попали экс-зампред правления "Сибура" и бывший зять Владимира Путина Кирилл Шамалов, глава ОАК Юрий Слюсарь, вице-президент ВТБ Денис Бортников (сын главы ФСБ) и председатель правления "Промсвязьбанка" Петр Фрадков (сын бывшего премьера-министра). Против Бортникова и Фрадкова на этой неделе санкции ввел также ЕС.

Великобритания также запретила экспорт в Россию высокотехнологической продукции. Такие меры обычно используются, чтобы сдержать долгосрочное развитие страны.

Однако пока не ясно, каких сфер касается запрет. США ранее, например, ограничивали экспорт товаров, которые могут быть использованы в оборонную и энергетических секторах.

Джонсон также заявил о запрете для России и российских компаний на получение финансирования в Великобритании. Это может привести к тому, что российские компании больше не смогут размещать свои бумаги на Лондонской бирже, которая была у них крайне популярна.

Британский премьер также заявил о том, что планируется новая заморозка активов более сотен человек и компании. "Это включает основные промышленные компании, которые поддерживают путинскую "машину войны", — заявил британский премьер.

Кроме того, Джонсон обещал расследовать то, как богатые россияне получили свои состояния. "Олигархам будет некуда спрятаться", — заявил он.

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