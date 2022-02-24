Посольство Украины в Эстонии: необходимо немедленно ввести санкции, изолировать Россию и предоставить Украине оружие

"Сегодня, в 5 утра 24 февраля, войска РФ открыли интенсивный огонь по нашим подразделениям на востоке, сделав авиаудары по аэропортам Борисполь, Озерный, Кульбакин, Чугуев, Краматорск, Чернобаевка, а также по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Одновременно агрессор начал артиллерийский обстрел районов и населенных пунктов вдоль государственной границы и административной линии с временно оккупированной территорией Крыма.

Вооруженные силы Украины, используя право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, достойно противодействуют попыткам противника прорвать государственную границу. Ситуация находится под контролем. Российские войска несут потери.

В районе проведения операции сбито 5 самолетов и 2 вертолета ВКС РФ, повреждено два танка, уничтожено несколько грузовиков войск РФ.

Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал приказ нанести агрессору максимальные потери.

Мы — на своей земле и мы ее не уступим!

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Целью вторжения является завоевание украинской территории и установление лояльного Москве режима. Это является актом войны, грубым нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, Устава ООН и основных норм и принципов международного права. ВВС и артиллерия РФ обстреливают украинские города, военные базы и командные пункты. Российские войска вошли на территорию Украины через Беларусь и оккупированный Крым. В соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина прибегает к своему праву к самообороне. Украинская армия отражает атаки российских захватнических войск.

Вот шаги, которые международное общество обязано сделать немедленно, чтобы остановить Россию:

ввести тяжелейшие санкции, в том числе отключение SWIFT,

полностью изолировать Россию всеми средствами и во всех форматах,

предоставить Украине вооружение и военную технику,

оказать Украине финансовую помощь,

оказать Украине гуманитарную помощь".