Что будет с Эстонией, если Россия прекратит поставки газа в Европу? Отвечает вице-канцлер

Комментируя тему природного газа, вице-канцлер в сфере энергетики и природных ресурсов Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар сказал, что в последние годы Эстония и страны Балтии приложили серьезные усилия для улучшения эффективности энергетической системы. Потребление природного газа в Эстонии уже сегодня обеспечивается несколькими источниками поставок.

”В зимнее время потребителей природного газа в странах Балтии снабжает расположенное в Латвии газохранилище, запасы которого сейчас достаточны для того, чтобы справиться с текущим отопительным сезоном. Кроме того, продавцы газа могут увеличить свои запасы через

расположенный в Клайпеде СПГ-терминал (терминал сжиженного природного газа ). Уже этой весной завершится строительство нового газопровода между странами Балтии и Польшей, что также позволит осуществлять поставки газа из Западной Европы”, — поясняет Татар.

В дополнение к вышесказанному Elering обязан иметь для защищенных потребителей запас газа в размере 30-дневного потребления. Это объемы также хранятся в Латвии. Защищенными потребителями считаются бытовые потребители и предприятия, производящие тепловую энергию для отопления жилых помещений, которые не могут использовать в качестве топлива другие виды топлива, кроме газа.