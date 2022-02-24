Что будет с Эстонией, если Россия прекратит поставки газа в Европу? Отвечает вице-канцлер
Западная Европа сильно зависит от российского газа, поэтому непросто ввести санкции, которые нарушат поставки газа. Наш регион, хоть и расположен под боком у России, находится в гораздо лучшем положении, пишет Ärileht.
Комментируя тему природного газа, вице-канцлер в сфере энергетики и природных ресурсов Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар сказал, что в последние годы Эстония и страны Балтии приложили серьезные усилия для улучшения эффективности энергетической системы. Потребление природного газа в Эстонии уже сегодня обеспечивается несколькими источниками поставок.
”В зимнее время потребителей природного газа в странах Балтии снабжает расположенное в Латвии газохранилище, запасы которого сейчас достаточны для того, чтобы справиться с текущим отопительным сезоном. Кроме того, продавцы газа могут увеличить свои запасы через
расположенный в Клайпеде СПГ-терминал (терминал сжиженного природного газа ). Уже этой весной завершится строительство нового газопровода между странами Балтии и Польшей, что также позволит осуществлять поставки газа из Западной Европы”, — поясняет Татар.
В дополнение к вышесказанному Elering обязан иметь для защищенных потребителей запас газа в размере 30-дневного потребления. Это объемы также хранятся в Латвии. Защищенными потребителями считаются бытовые потребители и предприятия, производящие тепловую энергию для отопления жилых помещений, которые не могут использовать в качестве топлива другие виды топлива, кроме газа.
”Роль природного газа в энергетическом балансе Эстонии относительно незначительна. В 2020 году доля природного газа в энергетическом балансе Эстонии составляла 6,5%, и его доля неуклонно снижается из года в год. Мы уже много лет заменяем природный газ другими местными возобновляемыми видами топлива. В результате этой работы Эстония поднялась на второе место среди стран Европейского Союза с точки зрения доли возобновляемой энергии в производстве тепла. Природный газ в основном используется в качестве пикового или резервного топлива при производстве тепла и в промышленности. На примере Таллинна можно сказать, что природный газ необходим в качестве дополнительного топлива для покрытия пиковой нагрузки в холодную погоду, базовая нагрузка обеспечивается уже сейчас станциями по производству электричества и тепла, работающими на местной биомассе. Кроме того, в системе централизованного теплоснабжения в Таллинне, например, природный газ можно полностью заменить жидким топливом”, — прокомментировал Татар.
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