"Зенит" вылетел из Лиги Европы. Возможно, это был последний матч российских клубов в Еврокубках на долгое время

В первом матче в Санкт-Петербурге победили гости из Испании — 3:2. С этого сезона УЕФА отменила правило выездного гола в плей-офф и питерцам было достаточно победы со счетом 1:0.

Но не вышло, гол на последних минутах, забитый Чистяковым, был отменен. За несколько секунд до гола Ерохин нарушил правила в штрафной хозяев и вывел из игры нечестным приемом игрока "Бетиса".

"Бетис" выходит в 1/8 финала ЛЕ, а "Зенит" опять не смог победить в гостях в Еврокубках. Теперь, с учетом того, что на Россию могут наложить бан во всех соревнованиях, этот матч может стать последним на долгое время для российских футбольных клубов в Европе.