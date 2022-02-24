25.02.2022, 00:26
"Зенит" вылетел из Лиги Европы. Возможно, это был последний матч российских клубов в Еврокубках на долгое время
Фото: Scanpix
В испанской Севилье состоялся ответный матч футбольной Лиги Европы между "Бетисом" и питерским "Зенитом". Ввиду начавшейся войны в Украине и возможных санкций, он может стать для российских клубов последним на долгое время.
В первом матче в Санкт-Петербурге победили гости из Испании — 3:2. С этого сезона УЕФА отменила правило выездного гола в плей-офф и питерцам было достаточно победы со счетом 1:0.
Но не вышло, гол на последних минутах, забитый Чистяковым, был отменен. За несколько секунд до гола Ерохин нарушил правила в штрафной хозяев и вывел из игры нечестным приемом игрока "Бетиса".
"Бетис" выходит в 1/8 финала ЛЕ, а "Зенит" опять не смог победить в гостях в Еврокубках. Теперь, с учетом того, что на Россию могут наложить бан во всех соревнованиях, этот матч может стать последним на долгое время для российских футбольных клубов в Европе.