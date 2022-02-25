Новости Эстонии
25.02.2022, 04:06

Ответ Евросоюза: санкции затронут энергетический сектор России, технологии и визовую политику

 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Foto: Tiit Blaat

В Брюсселе состоялась экстренная встреча глав Евросоюза. ЕС вводит жесткие санкции из-за агрессии России против Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказал о санкциях ЕС против России.

Санкции затронут 70% банковского сектора России и крупнейшие госкомпании, передает "Дождь".

Цель ЕС — энергетический сектор. ”Наш запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы”, — сказала Ляйен.

ЕС запрещает продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.

ЕС ограничивает доступ России к важнейшим технологиям, таким как полупроводники или передовое программное обеспечение.

Изменение визовой политики: дипломаты и связанные с ними группы и бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в ЕС.

RusDelfi
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