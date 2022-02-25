Ответ Евросоюза: санкции затронут энергетический сектор России, технологии и визовую политику

Цель ЕС — энергетический сектор. ”Наш запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы”, — сказала Ляйен.

ЕС ограничивает доступ России к важнейшим технологиям, таким как полупроводники или передовое программное обеспечение.

Изменение визовой политики: дипломаты и связанные с ними группы и бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в ЕС.