Ответ Евросоюза: санкции затронут энергетический сектор России, технологии и визовую политику
В Брюсселе состоялась экстренная встреча глав Евросоюза. ЕС вводит жесткие санкции из-за агрессии России против Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказал о санкциях ЕС против России.
Санкции затронут 70% банковского сектора России и крупнейшие госкомпании, передает "Дождь".
Цель ЕС — энергетический сектор. ”Наш запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы”, — сказала Ляйен.
ЕС запрещает продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.
ЕС ограничивает доступ России к важнейшим технологиям, таким как полупроводники или передовое программное обеспечение.
Изменение визовой политики: дипломаты и связанные с ними группы и бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в ЕС.