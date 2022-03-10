Под Харьковом погиб один из лучших российских генералов. Путин загнан в угол, но отступать не хочет

Не хватает техники, солдат транспортируют в обычных машинах или на автобусах (есть подтверждающие это фотографии). В то же время военные эксперты считают, что хотя новые силы в боях будут неэффективны, на данный момент Россия все еще может массово продвигаться вперед. Эксперты полагают, что предстоящая неделя будет решающей, поскольку российская военная машина пробуксовывает уже слишком сильно.

Под Харьковом был убит генерал-майор Виталий Герасимов, один из лучших офицеров российской армии. Как это произошло? Объяснение вполне анекдотичное.