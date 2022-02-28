Франция арестует средства связанных с властями вкладчиков из России

Париж установит всех имеющих вклады во французских банках россиян, которые могут быть дополнительно внесены в санкционный список из-за близости к российским властям, заявил на брифинге после заседания Совета обороны и национальной безопасности глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

”Мы также будем выявлять всех российских лиц, которые имеют имущество во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список по причине их близости к российской власти. Мы оснастим себя юридическими способами наложить арест на все их имущество”, — сказал он (цитата по РИА Новости).

Ле Мэр также отметил, что Минфин Франции составляет полный список имущества, которое принадлежит российским гражданам под санкциями, в том числе яхт и автомобилей класса люкс. Список составляют по распоряжению президента.

Ранее Эмманюэль Макрон на заседании совета обороны страны выступил за усиление экономических и финансовых санкций против России. 25 февраля Ле Мэр заявил о намерениях властей Франции заблокировать все счета россиян, в отношении которых были введены европейские санкции. Военную операцию России глава Минфина назвал посягательством на территориальную целостность Украины.

22 февраля ЕС единогласно согласился ввести пакет санкций против России. Под них попал 351 депутат Госдумы, который проголосовал за признание ДНР и ЛНР, и 27 физических и юридических лиц, ”подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины”. Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.