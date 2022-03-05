Заявление комиссий по делам Европейского союза в поддержку Украины

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Делегации Эстонии, Латвии и Литвы, принимающие участие в пленарном заседании комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC), приняли совместное заявление, в котором призывают дать Украине перспективу членства в ЕС и найти общий способ, как облегчить украинским беженцам доступ к рынку труда, образованию и врачебной помощи.