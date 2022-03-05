05.03.2022, 21:20
Заявление комиссий по делам Европейского союза в поддержку Украины
ФОТО: Photo by Yehor Milohrodskyi on Unsplash
Делегации Эстонии, Латвии и Литвы, принимающие участие в пленарном заседании комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC), приняли совместное заявление, в котором призывают дать Украине перспективу членства в ЕС и найти общий способ, как облегчить украинским беженцам доступ к рынку труда, образованию и врачебной помощи.
Также они призывают Россию и Беларусь создать гуманитарные коридоры для безопасного передвижения гражданского населения и гуманитарной помощи.
”Мы, представляя комиссии по делам Европейского союза парламентов Эстонии, Литвы и Латвии:
- выражаем согласие и поддержку заявлению тройки председателей в поддержку Украины, подвергшейся нападению со стороны Российской Федерации;
- жестко осуждаем агрессию Российской Федерации против Украины в то время как Россия продолжает военное нападение на Украину и гражданское население Украины;
- приветствуем уровень солидарности, проявленный государствами-членами и институтами ЕС в их единогласной реакции по введению санкций против агрессора и оказанию помощи народу Украины;
- призываем государства-члены предоставить Украине статус государства-кандидата Европейского союза и твердые и ясные перспективы становления членом Европейского союза;
- призываем государства-члены существенно увеличить финансовую поддержку Украине и ее народу посредством Европейского фонда мира;
- призываем государства-члены предоставить беженцам Украины защиту и как можно быстрее найти единый способ для упрощения беженцам доступа к рынку труда, образованию, здравоохранению и другим жизненно важным услугам;
- призываем Россию и Беларусь создать гуманитарные коридоры, которые помогли бы обеспечить свободное и безопасное передвижение гражданского населения и доставку гуманитарной помощи”.
От имени делегации Эстонии заявление подписала член комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Маргит Сутроп. В делегацию также входят члены комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Тармо Круузимяэ, Анти Пооламетс, Рийна Сиккут, и Тимо Суслов.
Пленарное заседание комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза прошло в Париже 3–5 марта.