Военные преступления на территории Украины: когда ждать приговор?

- МКС ведет расследование по делам, по которым преследует конкретных лиц и рассматривает их личную уголовную ответственность. В некоторых случаях, когда мы говорим о преступлениях против человечности или геноциде, офис прокурора определяет тех, кто несет за это наибольшую ответственность. В таких случаях подозреваемыми могут быть названы лица из высших эшелонов власти, имевшие рычаги контроля и отдававшие приказы.

- Будут ли в случае украинского дела в МУС названы имена конкретных людей, виновных в военных преступлениях, совершенных на украинской территории?

Делфин Карленс: Да, это расследование будет располагать выводами предварительной экспертизы, которую уже провел офис прокурора МУС. В них говорится, что на территории Украины были обнаружены элементы военных преступлений и преступлений против человечности, в частности в Крыму и на Донбассе, начиная с 2013 года. Главный прокурор суда Карим Хан хочет углубить расследование за счет улик, собранных начиная с того времени, и дополнить их новыми фактами.

DW: Г-жа Карленс, Международный уголовный суд заявил о том, что начинает рассмотрение дела о совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, начиная с ноября 2013 года. Получается, что следователи МУС будут изучать факты, подтверждающие совершение этих преступлений, начиная со времен Майдана и до нынешних дней войны России против Украины?

В пятницу, 4 марта, команда следователей Гаагского трибунала уже прибыла в Украину. Как долго будет продолжаться расследование по этому делу? Кто и каким образом может оказаться на скамье подсудимых и какой приговор может их ждать? Deutsche Welle пообщалась с заместителем руководителя отдела международного правосудия Международной федерации по защите прав человека (FIDH) Делфин Карленс.

События последней недели в Украине — бомбардировки российскими войсками городов и объектов гражданской инфраструктуры, страдания и смерти мирных граждан, в том числе детей, сотни тысяч беженцев — имеют признаки военных преступлений и преступлений против человечности, считают в Международном уголовном суде (МУС). Почти 40 стран обратились к главному прокурору МУС Кариму Ахмаду Хану с требованием найти и наказать того, кто отдал приказ начать войну против Украины.

- Украина не ратифицировала Римский устав (договор, учредивший МУС — Ред.). Но в 2015 году украинское правительство приняло декларацию о признании юрисдикции МУС. Достаточно ли этого для того, чтобы офис прокурора МУС вел полноценное расследование по этому делу?

- Украинское правительство приняло две специальные декларации о признании юрисдикции МУС. Одна из них была ограничена по времени, а юрисдикция второй была продолжена. Поэтому суд имеет юрисдикцию над международными преступлениями, совершенными на территории Украины, начиная с 2013 года.

- Как прокурор МУС будет вести расследование и собирать доказательства по этому делу?

- После того как было начато полноценное расследование, в офисе прокурора была сформирована отдельная команда. Следователи будут работать в Украине и за ее пределами, пытаясь собрать как можно больше информации. Им очень помогут те доказательства, которые уже собрали другие страны-члены МУС, а также соистцы, в частности, неправительственные организации, активно документирующие факты преступлений на местах.

Улики и информация об этих преступлениях поступают в МУС за последние восемь лет. И именно они сыграли решающую роль в том, что прокурор смог проанализировать ситуацию и увидеть существенные основания полагать, что на территории Украины были совершены военные преступления. Команда, которая будет заниматься расследованием, будет сотрудничать и поддерживать контакты с другими участниками расследования, а также жертвами преступлений, гражданским обществом, представителями власти, международными организациями.

- Мы говорим о военных преступлениях в Украине. Какие именно события могут, по вашему мнению, подпадать под определение военных преступлений и преступлений против человечности?