Forbes: за 10 дней войны украинская армия уничтожила российской военной техники на 3 миллиарда долларов

Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). Forbes оценивает стоимость всей утраченной РФ техники в войне с Украиной в $3 млрд. В рублях это ₽331,2 млрд.

В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе – $1,1 млрд.

Это приблизительная цена; Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах – $4 млн, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. Среди тех, которые использует РФ, Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Вооруженные Силы Украины также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Вальковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по $86 млн.

Российские компании и бизнесмены уже потеряли сотни миллиардов долларов из-за войны с Украиной. Только на лондонской бирже на 2 марта акции 23 российских компаний, в том числе «Газпром», «Сбербанк» и «Роснефть», удешевили в целом на $572 млрд. Это падение на 98%.