ПОДКАСТ | Окровавленные женщины, Путин = Гитлер, Нет Войне. Протестные акции в Таллинне — зачем и кто их организует?
Михаил Тамм вместе с единомышленниками регулярно организует протестные акции возле российского посольства в Таллинне. "Бывают такие моменты в жизни, когда тяжело ничего не делать. Наши акции — психологическая поддержка себя и друг друга. Сейчас очень тяжело и мучительно смотреть на происходящее и хочется хоть как-то выразить свое мнение", — объяснил Михаил одну из причин общественных собраний у посольства РФ в подкасте RusDelfi.
"Нам кажется, это полезно. Понятно, российское государство ни как не реагирует на наши действия, — продолжил он. — Это центр города, там всегда много людей. В основном люди реагируют положительно. Подходят беженцы из Украины, им важно видеть, что кто-то выражает такую позицию. Это способ показать, что не все русские за войну. Это важно для украинцев, это важно для внутренней жизни Эстонии".
На некоторых акциях протеста в Таллинне можно услышать матерные слова или увидеть непристойные фотографии, плакаты. Многих скептиков отпугивают подобные способы выражения протеста. "Конечно, я бы не пошел с матерным плакатом на митинг. С другой стороны, нужно отдавать себе отчет о происходящем — матерное слово, это не самое страшное, что сейчас происходит. Я вижу, что полиция убирает какие-то плакаты от посольства. Как мне видится, они снимают плакаты с прямым призывом к насилию. Текущая практика такова, что плакаты с неприличными словами не убирают, как мне кажется. По моему мнению, это правильно".
В городе очень много украинских беженцев, подчеркивает Михаил. "Они потеряли все, они видят убитых людей, разрушенные родные города. Если эти люди резко высказываются — это нормально, а что вы хотели?"
Обсудили и скандальную акцию против изнасилований, когда девушки с пакетами на головах пришли к посольству. Определенные группы людей посчитали эту акцию неприличной и жесткой. "Я не понимаю, какие могут быть вопросы. Претензии должны быть к тем людям, которые насиловали этих девушек. Если кто-то пришел и рассказал вам об этом, а вы до этого затыкали уши, то это не проблема авторов акции. Наша ответственность об этом знать".
Михаил Тамм работает в Таллиннском университете, сам переехал в Эстонию год назад. "Я всю жизнь знал, что у меня эстонская фамилия. Но я всю жизнь прожил в России и только год назад переехал в Таллинн". Он также один из авторов петиции: русскоязычные жители Эстонии против войны.
Подробнее — в подкасте. Мы обсудили, как организовать протест в Эстонии, почему активисты изрисовали православный храм в Старом городе и приходят к церкви в черных пакетах на Пасху.
Слушайте интервью целиком:
Слушайте наш подкаст в Soundcloud, Google Podcasts и Apple Podcasts.