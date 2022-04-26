ПОДКАСТ | Окровавленные женщины, Путин = Гитлер, Нет Войне. Протестные акции в Таллинне — зачем и кто их организует?

Михаил Тамм вместе с единомышленниками регулярно организует протестные акции возле российского посольства в Таллинне. "Бывают такие моменты в жизни, когда тяжело ничего не делать. Наши акции — психологическая поддержка себя и друг друга. Сейчас очень тяжело и мучительно смотреть на происходящее и хочется хоть как-то выразить свое мнение", — объяснил Михаил одну из причин общественных собраний у посольства РФ в подкасте RusDelfi.

"Нам кажется, это полезно. Понятно, российское государство ни как не реагирует на наши действия, — продолжил он. — Это центр города, там всегда много людей. В основном люди реагируют положительно. Подходят беженцы из Украины, им важно видеть, что кто-то выражает такую позицию. Это способ показать, что не все русские за войну. Это важно для украинцев, это важно для внутренней жизни Эстонии".

На некоторых акциях протеста в Таллинне можно услышать матерные слова или увидеть непристойные фотографии, плакаты. Многих скептиков отпугивают подобные способы выражения протеста. "Конечно, я бы не пошел с матерным плакатом на митинг. С другой стороны, нужно отдавать себе отчет о происходящем — матерное слово, это не самое страшное, что сейчас происходит. Я вижу, что полиция убирает какие-то плакаты от посольства. Как мне видится, они снимают плакаты с прямым призывом к насилию. Текущая практика такова, что плакаты с неприличными словами не убирают, как мне кажется. По моему мнению, это правильно".

В городе очень много украинских беженцев, подчеркивает Михаил. "Они потеряли все, они видят убитых людей, разрушенные родные города. Если эти люди резко высказываются — это нормально, а что вы хотели?"