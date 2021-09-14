Сенсация в волейболе: Олимпийские чемпионы из Франции всухую проиграли аутсайдерам на чемпионате Европы

Счет по сетам — 22:25, 19:25, 32:34 — ясно дает представление о характере матча. Французы решили "вполноги" обыграть одного из аутсайдеров плей-офф, но нарвались на слаженную игру чешской команды, которая противопоставила олимпийским чемпионам прекрасное командное взаимодействие ив полной мере использовала слабости могучего соперника.

Раз за разом атаки лучшего игрока мира, Эрвина Нгапета, упирались в чешский блок, а когда он не помогал, то включалась защита, которая поднимала сложнейшие мячи. В третьей партии, когда, казалось, Франция стала показывать свой чемпионский уровень, от них отвернулась удача. В эпичном тай-брейке сильнее оказались чехи и они заслуженно сыграют в 1/4 финала со Словенией. Пожалуй, такой состав пары четвертьфинала не мог предсказать никто.