Тартуский ”Биг Банк” проиграл ”Бенфике” в волейбольной Лиге чемпионов

Ранее эстонский коллектив весьма уверенно прошел швейцарский ”Амрисвиль”, добыв победу в первом матче (3:0), а во второй встрече выиграв две партии, нужные для выхода в следующую стадию. Лидерские качества на этом этапе проявил Альберт Хурт, набирающий на этом турнире в среднем по 6,5 очка за сет. Эстонцы качественно играли как на блоке, так и в нападении.

Португальская ”Бенфика” совсем недавно добыла очередной волейбольный Суперкубок Португалии, обыграв в пяти партиях ”Спортинг” (3:2). Было видно по данному матчу, что португальская команда только набирает обороты. Главная икона клуба — диагональный Уго Гаспар, для которого нынешний сезон в ”Бенфике” станет аж десятым в карьере. Бенфика всегда славилась интернациональным составом. Бразильский дуэт, Пабло Вентура и Рафаэль Оливейра, закрыли линию доигровщиков. ”Бенфика” еще не вкатилась в сезон, чем не смогли воспользоваться ”Биг Банк”. К сожалению и домашние стены не помогли подопечным Оливера Люйтсеппа. Ответная игра пройдет на поле ”Бенфики” 12.10 в 18.00.