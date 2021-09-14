Польша разорвала российских волейболистов. Чемпионат Европы для россиян закончен

Борьба получилась только во второй партии. В первой поляки просто забомбили сборную России по всем направлениям атаки. В одно время преимущество сборной Польши достигало 8 очков, что в волейболе — пропасть.

В третьей партии главный тренер россиян, финн Туомас Саммельвуо, выпустил ближайший резерв и это почти помогло переломить исход матча, но все-таки поляки сегодня просто сильнее. К сожалению, отсутствие Максима Михайлова в рядах российской сборной стало ключевым фактором поражения, заменить его сейчас не способен никто.