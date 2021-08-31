К нам едут действующие олимпийские чемпионы! В Таллинне стартует чемпионат Европы по волейболу

С кем и когда играем?



Календарь игр сборной Эстонии ниже.

1 сентября 19:00 Эстония — Латвия

4 сентября 16:00 Эстония — Словакия

5 сентября 16:00 Эстония — Германия

7 сентября 20:00 Эстония — Хорватия

9 сентября 20:00 Эстония — Франция

Из группы выйдем?



В плей-офф выходят 4 команды из группы. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы пройдут с 11 по 15 сентября в Польше (Гданьск) и Чехии (Острава). Полуфиналы матч за третье место и финал состоятся в польском Катовице. Чемпион станет известен 19 сентября.

Шансы эстонской команды на продолжение борьбы велики. Во-первых, очевидный фаворит в группе один — команда Франции, действующий олимпийский чемпион. Всех остальных соперников, в том числе крепкую команду Германии, можно и нужно обыгрывать.

Более того, у команды Латвии эстонский коллектив выигрывал последние 12 матчей, и ничто не предвещает сенсации в завтрашней игре. Хорваты — редкие гости на чемпионатах Европы, а Словакия пережила свой звездный час 10 лет назад, когда пробилась в четвертьфинал континентального первенства.

Да, команда Германии выглядит фаворитом в воскресном поединке с Эстонией, но — и это важное но — последний крупный успех немецкой команды случился в 2017 году — выход в финал чемпионата Европы и тай-брейк с Россией (проиграли 13:15). Лидеру той команды Георгу Грёзеру уже 36 и он покинул питерский "Зенит" — так ли он грозен. К тому же даже поражение поражение от немцев для Эстонии — не приговор. В плей-офф можно выйти и с 4-го места в группе.

А билеты дорогие?



Цена дневного билета 15 € / день. Посмотреть можно все три матча дня.

Дети до 16 лет и пенсионеры 10 €. Дети до 10 лет могут пройти бесплатно, но в этом случае ребенок должен быть у взрослого на коленях.

В день игры цены будут выше на 5 евро.