Олимпиада — всё! В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр

- В итоговом медальном зачете США первом месте с минимальным преимуществом. Гонка с Китаем была тяжелой, но американцы снова спортивная нация №1 в мире.

- Россия какое-то время держалась на четвертой позиции, но в итоге уступила ее Великобритании. Не хватило всего двух медалей — если бы выиграли что-то из игровых финалов (пляжный волейбол, большой, женский гандбол) или художественную гимнастику — были бы выше.

- Япония рванула в тройку во многом за счет единоборств: 15 медалей в дзюдо, карате и борьбе.

- В зачете летних Олимпиад за всю историю с огромным отрывом лидируют США (1022 золота), второе место у СССР+Россия (544 золота), на третьем месте британцы (285).

- Если брать и зимние, и летние Игры, то расклад такой же: первые США, второе место СССР+Россия, а дальше Британия, которую может опередить Германия (на три медали меньше).

До встречи в Пекине менее чем через год!

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