Эстония уступила Латвии в матче-открытии на домашнем чемпионате Европы по волейболу
С приветственной речью выступила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич. Также зрители спели гимны Латвии и Эстонии.
Первый же розыгрыш принес успех нашей команде. Однако латыши довольно быстро освоились и повели 6:4. К середине партии счет стал угрожающим — 11:6, у сборной Эстонии мало что получалось. На быстрые пасы не успевали диагональные, приходилось или перекидывать мяч или бить накатом, без мощи.
Но тайм-аут, вовремя взятый главным тренером из Франции, Седриком Энаром, переломил ход партии и вернул нашу сборную в игру — 17:17.
В концовке партии, на подаче эстонского диагонального Оливера Венно, случился переломный момент партии. После сильнейшей подачи латыши приняли, даже смогли провести атаку. Доигровщик сборной Латвии сознательно бил по схеме блок-аут, вроде сначала показалось, что так и было, но просмотр отдал очко сборной Эстонии. Этот спорный мяч так сильно завел наших соперников, что они просто не заметили сборную Эстонию в концовке партии — следующие 3 очка и следом партия остались за сборной Латвии.
Вторая партия получилась чем-то похожей на первую, только с той разницей, что у сборной Эстонии совсем ничего не получилось и никакого перелома не произошло. Латыши играли не гениально, но этого уровня вполне хватило, чтобы повести с разницей +7 к середине сета. Наша сборная ничего не могла придумать в атаке, а когда получалось — латыши поднимали все в защите.
В концовке второй партии хозяев площадки немного подтащили судьи — спорное касание сетки (нижний трос не всегда считается таковым), странный аут при подаче Пупарта, и преимущество сборной Латвии стало зыбким — 20:16. В матче команд невысокого уровня четыре очка в пользу одной из команд могут растаять довольно быстро. Однако латыши все-таки не упустили свое и вторая партия осталась опять за ними — 25:22.
В перерывах ведущий, с помощью солянки треков из Nublu и Kraftwerk пытался подбодрить зрителей, которые после ужасной игры эстонской сборной приуныли. Помогало ненадолго. Прекрасный английский (кстати, почему не русский, который является "лингва франка" для соседних государств?) звучал уверенно, но это не помогало. Иногда складывалось ощущение, что немногочисленные болельщики сборной Латвии, которых было штук 15, перекрикивали весь спортхолл "Саку."
В третьей партии мы наконец-то увидели ту сборную Эстонии, которая считалась фаворитом этой встречи. Или это расслабилась Латвия? Первый темп, эйсы, атаки в блок, смэши — весь арсенал включился в борьбу за победу в сете. Болельщики даже запустили волну, когда латыши взяли тайм-аут при +5 в счете не в свою пользу. Комедия ошибок в середине сета (сначала Латвия забила переходящий мяч несильным ударом в блок, затем мы скинули через тройной блок латышей) привела к простой концовке для нашей сборной и победе в сете — 25:16.
В четвертой партии все вернулось на круги своя – 16:8 к середине сета в пользу латышей. Эстония огрызнулась серией в три подряд выигранных очка, но это не сильно помогло. При +7 в пользу латышей главный тренер эстонцев заменил связующего – вместо Ренета Ванкера вышел Роберт Вибер. Не помогло. В итоге – 21:25 в четвертой партии и наша сборная начинает чемпионат Европы с поражения в матче с соперником, который при стартовых раскладах казался слабее.
Матчи группы D — домашние для нашей команды, так как все будут проводиться в Таллинне. Вместе с нами в группе сыграют команды Франции (действующий Олимпийский чемпион по волейболу), Германии, Хорватии, Словакии и Латвии.
Суббота, 4.09, 16:00
Эстония — Словакия
Воскресенье 5.09, 16:00
Эстония — Германия
Вторник, 7.09, 20:00
Эстония — Хорватия
Четверг, 9.09, 20:00
Эстония — Франция
Дальнейшую борьбу продолжат четыре лучшие команды группы.