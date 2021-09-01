Эстония уступила Латвии в матче-открытии на домашнем чемпионате Европы по волейболу

С приветственной речью выступила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич. Также зрители спели гимны Латвии и Эстонии.

Первый же розыгрыш принес успех нашей команде. Однако латыши довольно быстро освоились и повели 6:4. К середине партии счет стал угрожающим — 11:6, у сборной Эстонии мало что получалось. На быстрые пасы не успевали диагональные, приходилось или перекидывать мяч или бить накатом, без мощи.

Но тайм-аут, вовремя взятый главным тренером из Франции, Седриком Энаром, переломил ход партии и вернул нашу сборную в игру — 17:17.

В концовке партии, на подаче эстонского диагонального Оливера Венно, случился переломный момент партии. После сильнейшей подачи латыши приняли, даже смогли провести атаку. Доигровщик сборной Латвии сознательно бил по схеме блок-аут, вроде сначала показалось, что так и было, но просмотр отдал очко сборной Эстонии. Этот спорный мяч так сильно завел наших соперников, что они просто не заметили сборную Эстонию в концовке партии — следующие 3 очка и следом партия остались за сборной Латвии.

Вторая партия получилась чем-то похожей на первую, только с той разницей, что у сборной Эстонии совсем ничего не получилось и никакого перелома не произошло. Латыши играли не гениально, но этого уровня вполне хватило, чтобы повести с разницей +7 к середине сета. Наша сборная ничего не могла придумать в атаке, а когда получалось — латыши поднимали все в защите.

В концовке второй партии хозяев площадки немного подтащили судьи — спорное касание сетки (нижний трос не всегда считается таковым), странный аут при подаче Пупарта, и преимущество сборной Латвии стало зыбким — 20:16. В матче команд невысокого уровня четыре очка в пользу одной из команд могут растаять довольно быстро. Однако латыши все-таки не упустили свое и вторая партия осталась опять за ними — 25:22.