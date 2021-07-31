ОИ-2020 | Бывшая украинка помогла России разгромить США в волейболе

26 очков (вдвое больше, чем кто бы то ни было в составе сборной Олимпийского комитета России) в матче набрала диагональная Наталья Гончарова, проводившая отборочный турнир к Олимпиаде-2008 в составе команды Украины, но затем сменившая гражданство.