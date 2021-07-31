ОИ-2020 | Бывшая украинка помогла России разгромить США в волейболе(45)
26 очков (вдвое больше, чем кто бы то ни было в составе сборной Олимпийского комитета России) в матче набрала диагональная Наталья Гончарова, проводившая отборочный турнир к Олимпиаде-2008 в составе команды Украины, но затем сменившая гражданство.
Эта победа позволила россиянкам опередить своих сегодняшних соперниц в турнирной таблице и выйти на второе место, а также обеспечить себе выход в плей-офф.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Волейбол
Женщины
Групповой этап
Группа B
США – Россия – 0-3 (20:25, 12:25, 19:25)
Россия: Гончарова (26), Федоровцева (13), Воронкова (11), Королева (7), Фетисова (5), Старцева (4).
Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9), Россия – 3-1 (8), США – 3-1 (8), Турция – 1-2 (4), Китай – 0-3 (1), Аргентина – 0-3 (0).
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