05.09.2021, 21:44
Эстонские волейболисты не смогли победить Германию на домашнем чемпионате Европы. Но решающие матчи — впереди
Foto: Ilmar Saabas
Сборная Эстонии по волейболу не смогла справиться с одним из фаворитов группы D, сборной Германии — 0-3 (19:25, 16:25, 21:25).
Борьба была в первой половине первой партии, наша команда даже повела 15:12, но все-таки класс Германии сейчас объективно выше. Немецкая команда сравняла счет и уверенно забрала сет.
Во второй партии ситуация повторилась — Эстония повела +3, но не смогла закрепить преимущество и проиграла с разницей в 9 очков.
В решающем третьем сете ситуация была ровно наоборот — наша команда всю партию отставала, но к концовке вышла на счет 21:23. Казалось, хороший шанс для перелома игры, но нет, увы, поражение и 0:3 по сетам.
Следующий матч, который станет решающим за выход в 1/8 финала, сборная Эстонии проведет во вторник, 7 сентября, с командой Хорватии.