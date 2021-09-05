Эстонские волейболисты не смогли победить Германию на домашнем чемпионате Европы. Но решающие матчи — впереди

Борьба была в первой половине первой партии, наша команда даже повела 15:12, но все-таки класс Германии сейчас объективно выше. Немецкая команда сравняла счет и уверенно забрала сет.

Во второй партии ситуация повторилась — Эстония повела +3, но не смогла закрепить преимущество и проиграла с разницей в 9 очков.

В решающем третьем сете ситуация была ровно наоборот — наша команда всю партию отставала, но к концовке вышла на счет 21:23. Казалось, хороший шанс для перелома игры, но нет, увы, поражение и 0:3 по сетам.

Следующий матч, который станет решающим за выход в 1/8 финала, сборная Эстонии проведет во вторник, 7 сентября, с командой Хорватии.