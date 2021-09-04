Сборная Эстонии обыграла словаков на домашнем чемпионате Европы по волейболу

Борьба началась уже с первой партии, которую словакам удалось выиграть лишь на тай-брейке — 27:25. Во втором сете борьба шла до середины, когда словаки сделали решающий рывок, чтобы в концовке не иметь проблем - легкая победа 25:22.

В третьей партии эстонцы сначала повели в 2 очка, но потом, казалось, упустили инициативу, стало опасно за судьбу матча. Но наша команда справилась с трудностями и уверенно выиграла 25:18. Так же сложилась и четвертая, с той лишь разницей, что исход стал ясен гораздо раньше - сборная Эстонии явно доминировала, а словаки не могли найти свою игру, которая позволила им выиграть в первых двух партиях.