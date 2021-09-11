Россия не без труда обыграла сборную Украины на чемпионате Европы по волейболу

Борьба началась с самого начала — первый сет сенсационно остался за украинцами, 25:22. У россиян не шла подача, да и в приеме они не были похожи на одного из фаворитов турнира.

Но во втором сете сборная России включилась, завладев преимуществом с самого начала и выиграв его 25:16. Было видно, что когда россияне собираются, то становятся похожими сами на себя.

В третьей и четвертой партии шла борьба с самого начала и качели счета склонялись то на одну, то на другую сторону. Самый реальный шанс зацепиться за победу в матче был у Украины в первой половине третьего сета, когда они смогли повести в 4 очка, что для волейбола на таком высоком уровне довольно много.

Но все-таки класс команд пока не сопоставим, и, когда у россиян включилась доигровка, все встало на свои места — победа серебряных призеров Олимпиады в Токио и в 1/4 они встретятся с победителем пары Польша — Финляндия.