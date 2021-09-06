06.09.2021, 11:07
ВИДЕО и ФОТО | Эстонские звезды футбола и баскетбола сразились в пляжный волейбол
Во время финального турнира чемпионата Европы по волейболу на площади Вабадузе открыли фан-зону, где свои навыки в пляжном волейболе показали эстонские звезды футбола и баскетбола. Сильнее оказались баскетболисты, выигравшие в двух партиях - 22:20, 21:16.
За баскетболистов выступали Янар Тальтс, Кристьян Кангур, Сийм-Сандер Вене, Кристо Сааге и Райн Раадик. Их соперниками были Рагнар Клаван, Тармо Кинк, Михкель Аксалу, Герт Камс и Ярмо Яхъюпера.